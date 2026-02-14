Snow Manの新曲「オドロウゼ！」配信リリース決定 佐久間大介主演『スペシャルズ』主題歌のパーティーソング
9人組グループ・Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が23日に配信リリースされることが発表された。
【動画】息ピッタリ…“スペシャルズ”が踊るダンス動画
3月6日公開の佐久間大介主演の映画『スペシャルズ』の主題歌として解禁されていた同楽曲は、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティヴなダンスチューン。
アップダウンの激しい毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく…そんな温かなメッセージも込めた、Snow Manの9人だからこそ歌える、底抜けに明るいパーティーソングとなっている。
配信リリース決定の発表とともに公式Xと公式インスタグラムに投稿されたTeaser映像では、「オドロウゼ！」のイントロとともに、カラフルな衣装をまとったSnow Manのメンバーたちが登場。 あわせてMusic Videoの解禁日が配信リリース日と同日の2月23日午後9時であることも明らかになった。
【動画】息ピッタリ…“スペシャルズ”が踊るダンス動画
3月6日公開の佐久間大介主演の映画『スペシャルズ』の主題歌として解禁されていた同楽曲は、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティヴなダンスチューン。
アップダウンの激しい毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく…そんな温かなメッセージも込めた、Snow Manの9人だからこそ歌える、底抜けに明るいパーティーソングとなっている。
配信リリース決定の発表とともに公式Xと公式インスタグラムに投稿されたTeaser映像では、「オドロウゼ！」のイントロとともに、カラフルな衣装をまとったSnow Manのメンバーたちが登場。 あわせてMusic Videoの解禁日が配信リリース日と同日の2月23日午後9時であることも明らかになった。