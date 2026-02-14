6億円超獲得の優勝争いはデシャンボーとラームの一騎打ち 浅地洋佑27位
＜LIVゴルフ第2戦 at アデレード 3日目◇14日◇ザ・グレンジGC（オーストラリア）◇7111ヤード・パー72＞オーストラリアで行われているLIVゴルフの第3ラウンドが終了した。［66］をマークしたジョン・ラーム（スペイン）と「64」をたたき出したブライソン・デシャンボー（米国）がトータル19アンダーで首位に並んだ。後続に5打差をつけた一騎打ち状態になった。
【写真】飛ばし屋デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？
トータル14アンダー・3位にアンソニー・キム（米国）、トータル13アンダー・4位タイにキャメロン・スミス（オーストラリア）らが続いている。今年から参戦する浅地洋佑は16位から出て4バーディ・2ボギーの「70」でプレー。トータル7アンダー・27位タイに後退した。チーム戦はラーム率いる『リージョンXIII』がトータル45アンダーで首位。2位にスミス率いる『リッパーGC』がつけている。浅地はワイルドカード枠のためチームには参加していない。個人戦の賞金総額は2000万ドル（約31億4370万円）で、優勝賞金は400万ドル（約6億1000万円）。チーム戦は1000万ドル（約15億7185万円）がかけられている。
ケプカがLIVを電撃離脱→PGA即復帰「最初に電話をしたのはタイガー」
