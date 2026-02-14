µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ(²èÁü:Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹)

²­Æì¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Ë¡Ö²­Æì¤Ï¶¥Áè¤Ê¡×¤Ê¤É¤È·±¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤Ï½àÈ÷¤È»ÑÀª¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¤Ï°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¶¥Áè¡£¶¥Áè¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤À¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¥ì¤Ï¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£Á´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´°÷¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢1·³¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ÎÆ°¤­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀïÆ®¥â¡¼¥É¡×¤ÈÉ¾²Á¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹­Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£