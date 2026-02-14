¡Ö²Æì¤Ï¶¥Áè¤Ê¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëËë³«¤±Àë¸À¡¡¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁ´°÷¤Ë¤¢¤ë¤¬Á´°÷¤Ï1·³¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤¤¡É
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè4¥¯¡¼¥ë1ÆüÌÜ¡Ê14Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë
²Æì¥¥ã¥ó¥×½éÆü¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Ë¡Ö²Æì¤Ï¶¥Áè¤Ê¡×¤Ê¤É¤È·±¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï½àÈ÷¤È»ÑÀª¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ï°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¶¥Áè¡£¶¥Áè¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤À¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¥ì¤Ï¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£Á´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´°÷¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢1·³¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀïÆ®¥â¡¼¥É¡×¤ÈÉ¾²Á¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£