“日本一強いアナ”堀江聖夏、田中みな実からの手作りレアチーズケーキ公開「さすがのクオリティ」「盛り付けセンスすごい」
【モデルプレス＝2026/02/14】フリーアナウンサーの堀江聖夏が2月13日、自身のInstagramを更新。女優・フリーアナウンサーの田中みな実の手作りレアチーズケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳美人アナ「さすがのクオリティ」田中みな実の手作りチーズケーキ公開
堀江は「みな実さんの手作りのレアチーズケーキ」とコメントし、ベリーのソースやイチゴが丁寧に添えられたレアチーズケーキの写真を公開。「甘さはどこまでも上品で、でもその奥に、ちゃんとあたたかい愛情が隠れていて。『ああ、人の優しさって、こうやって味になるんだな』と思いました」と感想をつづった。そして、手書きメッセージ付きのチョコレートをもらったことも告白。さらには、「去年のクリスマスにもプレゼントも」と添え、ピースをする田中の写真も披露した。
この投稿に「さすがのクオリティ」「盛り付けセンスすごい」「おしゃれなカフェみたい」「プロの腕前」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳美人アナ「さすがのクオリティ」田中みな実の手作りチーズケーキ公開
◆堀江聖夏、田中みな実の手作りレアチーズケーキ公開
堀江は「みな実さんの手作りのレアチーズケーキ」とコメントし、ベリーのソースやイチゴが丁寧に添えられたレアチーズケーキの写真を公開。「甘さはどこまでも上品で、でもその奥に、ちゃんとあたたかい愛情が隠れていて。『ああ、人の優しさって、こうやって味になるんだな』と思いました」と感想をつづった。そして、手書きメッセージ付きのチョコレートをもらったことも告白。さらには、「去年のクリスマスにもプレゼントも」と添え、ピースをする田中の写真も披露した。
◆田中みな実の手作りスイーツに反響
この投稿に「さすがのクオリティ」「盛り付けセンスすごい」「おしゃれなカフェみたい」「プロの腕前」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】