◇明治安田J2・J3百年構想リーグEAST−Bグループ第2節 大宮3―2札幌（2026年2月14日 NACK5スタジアム大宮）

大宮がMF山本桜大（21）の2試合連続ゴールなどで逆転勝ちした。1−2でリードされる苦しい展開だったが、後半38分に、右サイドのMF茂木力也（29）のクロスをゴール中央で山本が頭で合わせて同点、アディショナルタイムに入り、50分にFWカプリーニ（28）が決めて逆転勝ちした。

宮沢悠生監督（40）は「前回の松本戦と違った展開になったが、選手がやるべき事を信じてやってくれて、勝ち点3が取れた。改善するところもあるが、3を積み重ねたことは評価にあたる」と、選手を評価。開幕戦の松本戦に続いてゴールを決めた山本は「反応できてよかった。当たればいいかなと」と同点弾を振りかえる。2試合連発については「結果はいいと思うが、チームとしてはもっと圧倒して勝ちたい」と続けた。

山本は柏の下部組織出身で、決定力などが高く評価されていたが、出場機会を求めて一昨年は栃木SC、昨季は山口に期限付き移籍、今年も大宮に期限付き移籍した。開幕からポジションをつかみ活躍、この試合でもゴールのほかにもトップ下でボールに絡み、前半終了間際にもポストに当たるミドルシュートを放つなど、いい仕事をしている。宮沢監督も「運動量も含めてやりたいレッドブルのサッカーの体現者のイメージで評価している。きょうはボールロストが多かったが、もっとできる。ここから伸びていって、自信を持って回りとつながってゴールを量産してほしい。ディフェンスで奪いきる、プレスの強度も上で通用するのでチームを引っ張って行ってほしいと思っている」と評価した。