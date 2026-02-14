福山雅治、サービス精神の塊 名古屋でライブからライブフィルムの舞台あいさつ 直後に東京へ移動＆舞台あいさつ「全ての時間を惜しみなく」
シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が14日、都内で行われたライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【動画】福山雅治、自身の“推しぬい”の扱いに困惑？「あまりにも不憫だから持ってきちゃいました…」
「ましゃ〜」というファンからの歓声の中、会場に福山が登場した。一昨日、昨日と名古屋でライブを開催。そして、この日は名古屋でも舞台あいさつを行ってから、東京・有楽町での舞台あいさつの実施となった。
福山は「疲れてはいますけど、疲れは見せません」とにっこり。「せっかくツアーをやっていて、ライブフィルムも上映されている。名古屋にライブで行って、いるんですから名古屋で舞台あいさつをやろうじゃないか、と。そして新幹線で東京駅に来たんですから（有楽町に）寄ろうじゃないか、と。全ての時間を惜しみなくライブフィルムに注げればと思って」とサービス精神の塊のような福山らしい考え方を明かしていた。
2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』のライブフィルム。長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山によって映画化され、自身の誕生日となる2月6日に全国公開となった。
