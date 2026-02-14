■全国の天気

北海道付近を低気圧が通過し、北日本を前線が通過するでしょう。北海道では、昼前後から雨や雪が降り、東北の日本海側から新潟も、午後は一時的に雨が降りそうです。北日本を中心に、風も強まるでしょう。また、九州では明け方まで雨の降る所がありますが、日中は東北太平洋側から九州にかけて、晴れ間の出る所が多い見込みです。低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込むため、朝の気温は西・東日本を中心に14日より高く、西日本では4月並みの所が多いでしょう。日中も、全国的に気温が上がり、東北南部から西は18℃前後、四国や九州では20℃くらいまで上がる所もありそうです。東北北部も10℃を超え、雪解けが進みそうです。なだれや屋根からの落雪、急な雪解けによる土砂災害などに注意が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌 1℃（＋5 4月上旬）

青森 2℃（±0 4月上旬）

仙台 2℃（-3 3月下旬）

新潟 2℃（-1 3月中旬）

東京都心 3℃（±0 2月下旬）

名古屋 6℃（＋4 3月下旬）

大阪 8℃（＋5 3月下旬）

広島 8℃（＋5 4月上旬）

高知 9℃（＋6 4月上旬）

福岡 10℃（＋3 4月上旬）

鹿児島 13℃（＋7 4月中旬）

那覇 18℃（＋4 4月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 8℃（＋4 4月上旬）

青森 11℃（＋1 4月上旬）

仙台 17℃（＋3 4月下旬）

新潟 14℃（＋1 4月上旬）

東京都心 18℃（＋3 4月上旬）

名古屋 17℃（＋2 3月下旬）

大阪 17℃（＋1 4月上旬）

広島 16℃（＋1 3月下旬）

高知 20℃（＋2 4月上旬）

福岡 17℃（＋4 3月下旬）

鹿児島 20℃（＋4 4月上旬）

那覇 23℃（±0 3月下旬）

■全国の週間予報16日は、北日本の日本海側で雪、北陸では雪や雨が降るでしょう。そのほかの地域は、晴れる所が多そうです。17日は、日本海側の天気も回復し、全国的に晴れ間が出ますが、18日から19日にかけては、北日本の日本海側や北陸で、再び雪や雨の降る所が多くなるでしょう。気温は16日も全国的に平年を上回る所が多くなりますが、17日は冬の寒さが戻りそうです。20日から21日は、広く3月並みの気温になりそうです。この先、九州から関東付近は、スギ花粉が飛びやすくなりますので、気になる方は対策をしてください。