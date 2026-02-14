いま話題の「リカバリーウェア」がALL2000円以下。ニトリから最強コスパの新シリーズが誕生！
健康意識の高まりから、いま大きな話題となっている"リカバリーウェア"。着るだけで疲労が回復するという革命的なウェアは、現代を生きる多くの大人たちから支持され、市場が拡大中です。
しかし、「気になるけれど高価格で気軽に手が出せない......」という人も多いはず。
なんとこの冬、ニトリからお手頃価格なリカバリーウェアが誕生していたのです。
疲労回復以外にも...
2026年1月下旬から販売を開始したのが、リカバリーウェア「Nミラクシリーズ」。
遠赤外線の血行促進作用で、疲労や筋肉のコリといった症状の回復が期待できる、一般医療機器（家庭用遠赤外線血行促進用衣）です。
さらに、抗菌防臭と静電気防止といった2つの加工も施しており、日々のおうち時間、睡眠、運動など、どんなシーンでも快適に過ごすことできます。中には、吸水速乾の素材で作られたアイテムも......！
商品ラインアップは、レディースが全4種類。なんと、すべて2000円以下という驚きの安さです。
●着るだけで疲労回復リカバリーウェア 長袖Tシャツ（1990円）
サイズはＭからLL。カラーはブラックとローズの2色展開。
●着るだけで疲労回復リカバリーウェア ルームパンツ（1990円）
サイズはＭからLL。カラーはライトグレーとブラックの2色展開。
●着るだけで疲労回復リカバリーウェア UネックTシャツ（1490円）
サイズはＭからLL。カラーはライトグレーとブラックの2色展開。
●着るだけで疲労回復リカバリーウェア レギンス
サイズはM-LとL-LL。カラーはブラックのみ。
「Nミラクシリーズ」はこの他にも、メンズのリカバリーウェア、敷きパッドや掛ふとんカバーといった寝具を展開中（寝具は医療機器ではありません）。
お手頃価格でコスパ良く、日々の疲れを回復させたい......！ リカバリーウェア初心者さんにとって夢のような商品です。
注目度が高く、アイテムによっては在庫切れや残りわずかな店舗も出てきています。
気になる人は公式サイトをチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）