12日間にわたって行われた真冬の2026年衆議院選挙。新潟県内の5つの小選挙区は自民党が全勝、そして高市旋風が強く吹き荒れました。



中道改革連合の米山隆一さんと自民党の鷲尾英一郎さんが議席を争った新潟4区。真冬の総選挙で繰り広げれた攻防とは？その舞台裏を取材しました。



鷲尾英一郎氏が返り咲き

議員のバッジを失ってから約1年半。



国政の舞台に返り咲きました。



自民 鷲尾英一郎氏

「高市政権が、しっかりと日本の状況を改善をすべく私は現場で汗をかいて、少しでも結果を出せるように、たゆまず努力をしてまいりたいと思います」



前議員の米山隆一氏が落選

中道 米山隆一氏

「4年間国会議員として活動させていただいて、非常に充実した国会議員としての人生であったと思います」



新潟4区で繰り広げられた激しいつば競り合い。明暗を分けたものとは―。



猛吹雪の中での街頭演説

12日間にわたった真冬の選挙戦、候補を苦しめたのは大雪でした。



中道 米山隆一氏

「人通りはいないけれども、でもね行き交う車、『パティオにいがた』の中の方、きっと聞いていただけると思って」



新党・中道改革連合から出馬した米山隆一さん、吹雪の中マイクを握りますが…



中道 米山隆一氏

「生活が苦しい。そんな風に思われてる方も…（街宣車から）下りますか。下りましょう、危ないね。下でやります、ちょっとお待ちください」



街頭演説もままなりません。



小選挙区で2連勝中…議席を譲るわけにはいきません。



高い支持率を誇る高市政権を繰り返し批判しました。



中道 米山隆一氏

「高市総理、責任ある積極財政と言っています。なんかそれですごいことが起こると思っているかもしれない。でも責任ある積極財政は結局アベノミクスの焼き直し」



取材に答える米山隆一氏

「（高市旋風が）全体に自民党の候補の得票を底上げすると思うので、それに対抗できるものを作っていかなきゃならないと思います」



“高市旋風”という強い追い風

一方……



自民 鷲尾英一郎氏

「政策の推進力のために、皆さん高市政権に力をお与えいただきたい。こちらの選挙区では私、鷲尾英一郎に力をいただきたいわけであります」



こちらは自民党の鷲尾さん。前回の2024年の衆院選は、保守分裂の選挙となった上、裏金問題などで自民党に逆風が吹き、議員のバッジを失いました。



今回は「高市旋風」という強い追い風が吹く中での選挙戦。



雪による影響を考慮して平日は基本、街頭演説はせずに、支援者へのあいさつ回りに専念しました。



組織戦を展開する中、公示日に駆け付けたのは…



「大きな拍手でお迎えください」



党内きっての知名度を誇る小泉進次郎防衛大臣です。



小泉進次郎・防衛相

「ここは絶対落とせない、そういう方のところに、なんとか行きたいと思ったんです」



鷲尾さんは自民党の総裁選で、かつて小泉さんの推薦人を務めたこともある間柄。高市内閣との距離の近さをアピールします。



小泉進次郎・防衛相

「ほかの候補よりも一票でも多く勝つ以外に国会で働く道はない。その決意で皆さんみなさんまっしぐらに街中を黄色で染めあげ、鷲尾英一郎の勝利を勝ち取ろうじゃありませんか」



落選から約1年半…地元周りを重ね確かな手ごたえが―



取材に答える鷲尾英一郎氏

「前回選挙が厳しい状況でしたので、それに比べると高市政権に対する期待ですとか、率直に次は頑張れというお言葉をいただく機会が多くなったように思います」



SNSが炎上した米山氏

一方、SNSの「X」のフォロワーが15万人いる米山さん。



これまでの選挙戦では、SNSの発信に力を入れ、街頭演説などの様子を投稿してきました。



しかし、今回は大きな武器となっていたSNSが炎上。



自身の投稿をめぐり批判的な投稿が次々に拡散されたのです。



事務所にも批判的な電話が相次ぐようになり、釈明に追われました。



中道 米山隆一氏

「いろいろねお騒がせしておりますけど、全力で頑張っております。そこはご理解いただきたいと思います。いろいろおっしゃる方はおっしゃる。それはしょうがない」



個人演説会へ応援に駆け付けた議員からは…。



打越さく良・参議院議員

「米山さんはSNSとかで、お騒がせなところがあるかもしれないけど、それは正論を言うからですよ。空気を読まないで…ごめんなさい、空気を読んで、ちゃんと理路整然と"財源ないだろ"とか、ポピュリズムに走らないような、歯止めを言ってくれるから。こういう人こそ熟議のためには必要」



高市カラーを全面に打ち出す

高市旋風に乗る鷲尾陣営。掲げるのは高市首相との写真を使ったポスター。高市カラーを全面に打ち出し最終盤の総決起大会では平日の夕方ながら1500人以上が集まりました。



自民 鷲尾英一郎氏

「どうかどうかみなさん、私に立場をお与えいただきまして、高市政権の下でしっかりと、長岡、そして地元4区、そして日本をしっかりと引っ張ってまいりたいと思います」



組織力そして高市旋風の勢いを示しました。



最後の訴えで米山氏は

選挙戦最終日…最後の訴えです。



中道 米山隆一氏

「今回の選挙は私は選挙の怖さというか痛感しました」



SNSに寄せられた多くの批判。表情は硬く、その言葉には後悔がにじみます。



中道 米山隆一氏

「高市さんを連呼すれば、今まで積み上げてきたものを軽々と抜いていく。そんな時代に我々は生きているのか。私の失敗もあったけれど、その失敗がこれほどまでにクローズアップされるのか。その怖さを本当に痛感した選挙でした」



元知事という知名度を誇る一方、逆風の中、戦った米山さん。



前回議席を失い再起を誓った鷲尾さん。



勝利をつかんだのは…



自民・鷲尾英一郎氏が当選

「バンザーイ」



自民 鷲尾英一郎氏

「当選という結果を勝ち取ることができました。本当にありがとうございました」



4万票以上の差 圧勝

終わってみれば米山さんに4万票以上の差をつける圧勝でした。



自民 鷲尾英一郎氏

「高市政権に対する期待だと思います。とりわけ新潟4区はですね、高市政権の掲げる責任ある積極財政の中で、関連する部分が大変多いわけなのでという部分で、皆さんからご期待いただいたと」



中道 米山隆一氏

「鷲尾（当選確実が）出ました。しょうがない」



中道改革連合から出馬した米山さん。比例復活もかないませんでした。



無党派層の支持

2024年に行われた前回選の出口調査で当時、米山さんは無党派層のおよそ5割の支持を集めた一方、鷲尾さんは保守分裂もあり1割あまりにとどまっていました。



今回、鷲尾さんは無党派層の5割を超える支持を集める中、米山さんは約2割にとどまりました。無党派層の多くの票が鷲尾さんへ流れたことがうかがえます。



大票田の長岡市で差をつける

前回選では無党派層の多い大票田の長岡市で、米山さん相手に約1万5000票の差をつけられた鷲尾さん。今回は米山さんに長岡市だけで3万票近い差をつけました。



立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合。



新党への理解も進まず明確な争点も打ち出すことができませんでした。



そして、自身のSNSの炎上も…。



中道 米山隆一氏

「あれをしなければよかったこれをしなければよかったはありますけども、選挙戦そのものに対して悔いがあるわけではありません。やがて季はめぐると思います。ここに立つのは僕かどうかはわからないですけど、やがて時がめぐった時に、ぜひ我々が思い描いている未来というものを作っていければと思います」



真冬に繰り広げられた異例の超短期決戦。



高市旋風の追い風と、SNS炎上による逆風…明暗が大きく分かれる結果となりました。





2026年2月10日「夕方ワイド新潟一番」放送より