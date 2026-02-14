NBAコミッショナーが引退を表明したポールを祝福「史上最高のポイントガードの1人」

2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。ポイントガードとしてNBA史上最長の21シーズンをプレーしてきたクリス・ポールが、自身のソーシャルメディアで現役引退を表明した。

キャリア21年目の今シーズン。ポールは古巣ロサンゼルス・クリッパーズと契約を結ぶも、16試合の出場で平均14.3分2.9得点1.8リバウンド3.3アシストに終わり、昨年12月にチームから放出。今月6日に発表された3チーム間トレードでクリッパーズからトロント・ラプターズへ移籍も、14日にウェイブ（保有権放棄）となっていた。

この日NBAではオールスター・ウィークエンド初日を迎え、キャリア1、2年目の選手たちとGリーグの選手たちによる「2026 カストロール ライジングスターズ」が、クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催。

そうした中、NBAコミッショナーのアダム・シルバーは、ポール引退を受けて声明を発表した。

「21シーズンにおよぶ見事な活躍を終え、クリス・ポールがNBA史上最高のポイントガードの1人、そしてバスケットボール界で重要な役割を担ってきた一員として引退します。リーグ入りした時から、クリスには卓越したプレーメーキングスキルが備わっており、エリートレベルの闘争心、そして仕事に対する強い責任感が際立っていました」

シルバー氏は、ポールのコート上における素晴らしいキャリアだけでなく、コート外でも発揮したリーダーシップ、選手会の会長として尽力してきたことも称え、歴代有数のポイントガードへ感謝していた。

また、ポールの投稿に長年の友人レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）が「素晴らしいキャリアだったぞ、チャンプ！ おめでとう」とリアクションしたほか、ゴールデンステイト・ウォリアーズで1シーズンを一緒に過ごしたクレイ・トンプソン（ダラス・マーベリックス）は「ポイント・ゴッド！ 君のチームメートになれて光栄だった。おめでとう、伝説に名を残すキャリアだったよ！」と反応。

世界最高のプロバスケットボールリーグで、183センチ79キロのポイントガードは21シーズンもの長い間プレーしてきた。稀代の名司令塔は、ファンだけでなく選手たちやメディアをも魅了してきたと言っていいはずだ。

【動画】約5年前にリーグが公開したポールのキャリアトップ35プレー集





