¾®·ª½Ü¡¦¾¾ËÜ½á¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¡ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡É¥á¥ó¥Ä¤¬½¸¹ç¡ªÉñÂæÎ¢4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÊõ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¡ÖW²È¹¯¤À¡ª¡×
¢£¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¼¤¬½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®·ª½Ü¡¦¾¾ËÜ½á¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤Âç²Ï¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®·ª¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÃçÌîÂÀ²ì¡¦¾¾ËÜ½á¡¦¾¾²¼¤¬ÊÂ¤ó¤À4¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£
Á´°÷¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡Ö¤ªÊõ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¡ÖW²È¹¯¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾²¼¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤ÎÆÁÀî²È¹¯¥ë¥Ã¥¯¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£