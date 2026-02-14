松島聡、松田元太、篠塚大輝がカカオを守るため大奮闘！200年の伝統技術でサウナストーンを手作り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月15日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、新宿DASH！新宿カカオ栽培計画をオンエア。、松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、篠塚大輝（timelesz）がハウス改造に大奮闘する。

■新宿チョコ計画に黄信号

カカオの生産量が激減し、世界からチョコレートが消える!? そんな危機的状況のなか、世界の総生産量の0.00002パーセントしかない奇跡の国産カカオを作るため、大都会・新宿、DASHのベース基地で始まった「新宿カカオ栽培計画」。

2025年8月、宮崎県のカカオ農家“Mr.カカオ”のもとで栽培方法を学んだ南国班長・松田。持ち帰った苗を新宿の「南国ハウス」に植えてから3ヵ月経った11月下旬。2種類のカカオのうち、通称“トリニ谷男くん”は3ヵ月で27センチも成長。順調に生育が進んでいるかと思いきや、もう片方の“フォラスちゃん”は葉がしおれてしまっていた。そもそもカカオは高温多湿の熱帯ジャングルで育つため、栽培には1年を通して気温15度以上が必要。このまま真冬を迎えたら枯れてしまう。

カカオのピンチを救うため、班長・松田が知恵を絞ってハウスを大改造。名づけて、ジャングル・ジャクソン作戦。憧れのマイケルも思わず「アチ～！」と叫んでしまうようなアツアツ空間にする秘策とは!?

さらに、ハウス内の湿度を劇的に上げるべく、サウナのロウリュを手作り。そのために必要なサウナストーンを求め、松島が島根県へ。200年の伝統技術を学び、1,000度の熱にも耐えられるサウナストーンづくりに挑戦する。

■篠塚大輝は先輩たちのために置き炬燵作り

一方、新宿の屋上にあらたに誕生した憩いの場「松島茶屋」では、篠塚がせっせと暖房づくり。目指すは、電気のいらない江戸時代の「置き炬燵」だ。

カカオ栽培に奮闘する先輩たちに温まってもらうため、顔中を炭だらけにしながら黙々と作業を続ける篠塚。その力作に、駆け付けた松田と松島は「めっちゃいいじゃん！」「あったかい！」と絶賛。手作りコタツで温まりながら、屋上産ポップコーンとクワの実ティーで優雅な屋上ティータイムを過ごす。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

02/15（日）19:00～19:58

出演者：松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、篠塚大輝（timelesz）

