Uru『教場 Reunion』主題歌「心得」のライブ映像公開！新アルバム発売を記念したプレミアムスタジオライブの配信も決定
Uruが「心得」のライブ映像を公開した。
■2023年のLINE CUBE SHIBUYA公演で収録
「心得」は、2023年に放送されたテレビドラマ『風間公親－教場０－』の主題歌として書き下ろされた楽曲。静けさのなかに揺るぎない意思を宿したこの曲は、木村拓哉演じる風間公親という人物の内面を音楽で描き出し、「教場」シリーズの精神性を象徴する一曲として大きな反響を呼んだ。
さらに、「心得」はNetflixで独占配信中の映画『教場 Reunion』の主題歌にも起用されている。『教場 Reunion』は、木村拓哉主演の『教場』シリーズの映画化プロジェクトの前編となる作品で、2月20日から後編『教場 Requiem』が劇場公開。
2月14日20時からは、フジテレビ系土曜プレミアム枠で『教場 Reunion』の地上波放送も決定しており、「心得」にもさらなる注目が集まりそうだ。
今回公開されたライブ映像は、2023年に開催された全国ツアー『Uru Tour 2023「contrast」』のファイナル公演となる東京・LINE CUBE SHIBUYA公演で披露されたもので、同公演の模様は2月18日にリリースされるUruのニューアルバム『tone』の初回限定映像盤に収録される。
なお、Uruは新曲「今日という日を」で、『教場 Requiem』の主題歌も担当しており、映画公開に先駆けて2月9日から配信中。同日公開したMVは早くも100万再生を突破しており楽曲とともに感動のコメントが多数寄せられている。
また、アルバム『tone』のリリースを記念して、発売日の2月18日20時からプレミアムスタジオライブがUruのオフィシャルYouTubeで配信される。
これまで「プロローグ」や「あなたがいることで」「アンビバレント」など自身の代表曲となった楽曲のリリース時に公開されてきたUruのスタジオライブ。今回は『Uru Premium Studio Live ～New Album「tone」～』と題されており、最新ヒット曲の初披露にも期待が高まる。こちらのスタジオライブは、24時間のみアーカイブ配信される。
■リリース情報
2026.01.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「傍らにて月夜」
2026.01.28 ON SALE
SINGLE「傍らにて月夜」
2026.02.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「今日という日を」
2026.02.18 ON SALE
ALBUM『tone』
■関連リンク
映画『教場 Reunion / Requiem』作品サイト
https://kazama-kyojo.jp/
Uru OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/user/kimidorinohana
Uru OFFICIAL SITE
http://uru-official.com