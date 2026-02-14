男性アイドルグループ「THE SUPER FRUIT（スパフル）」が14日、都内でフリーライブを開いた。チョコレートカラーの新衣装で新曲「恋はメリーゴーランド」を初披露。12月12日に予定している単独ライブの会場が東京・両国国技館になることも発表した。

イベント後にスポニチの取材に応じた田倉暉久（22）はファンの前で初歌唱した新曲について「今まで感じたことがない『おおおー』という反応を肌で感じました。この曲がどんな風に愛されていくのか楽しみ」と目を輝かせた。

スパフルは昨年9月にオリコンデイリーランキングで1位を獲得したシングル「まにまに」でメジャーデビュー。同年11月には千葉・幕張メッセで、テーマパークをテーマにした2度目のコンセプトライブ「スパフルワールド」を成功させ、さらなる飛躍が期待されている。

この日は新曲「恋はメリーゴーランド」に合わせ新衣装で登場。「こんにちは！皆さん今日は最後まで楽しんでいきましょう！」と黒色からミルクティーベージュに髪色を変えた鈴木志音（22）を筆頭に7人が姿を見せると、会場から歓声と共にどよめきが。ピンクヘアがトレードマークだった松本勇輝（22）は黒髪に変わっているなど、“初”づくしで集まったファンを驚かせていた。

春のような暖かい陽差しの中で始まったライブは「Welcome to Our World」で幕開け。疾走感ある楽曲で会場を盛り上げていた。

自己紹介ソング「Fruity Fruity Shake！！」では阿部隼大（23）の「ハッピーバレンタイン！」を皮切りに、堀内結流（21）は「今日は溶けちゃうぞ」、星野晴海（21）は「本命はみんな！」、小田惟真（19）は「今日は甘くさせちゃうよ」、田倉は「俺とビターな恋をしてみない？」、松本は「みんなをチョコパフュームにひたしちゃうよ」、鈴木は「チョコちょうだい！」とバレンタインにちなんだ決めセリフでファンをくぎ付けにしていた。

MCでは、メンバーカラーのリボンがアクセントになった新衣装について説明。星野は「今まではメンバーカラーを全面に出していましたが、今回はブラウンがメイン。リボンは『はるたちがプレゼントだよ！』っていう意味もあって、ラッピングをイメージしたものなんです！」と声を弾ませていた。

ライブでは、TikTokの総再生回数が15億を突破し、同アプリの流行語大賞に選ばれたデビュー曲「チグハグ」を愛らしく披露。メンバーの動きに合わせて、会場も一緒に踊り心を一つに。ブルーに輝く照明の中で表情豊かに歌った「青い果実」では、大きな成長を感じさせていた。

イベントの最後に初披露した最新曲「恋はメリーゴーランド」は、叶いそうで叶わない恋を歌った曲。男性5人組ダンス＆ボーカルグループ「Da―iCE」の花村想太（35）、MEG.ME、Louisら豪華作家陣が共作したラブソングだ。

松本は、4オクターブの音域を持つ花村の歌の世界観を、花村の仮歌が入った音源を聴いて練習したそう。7人は「めっちゃ緊張した！」と声を揃えていた。

イベントの最後には、阿部が今年12月12日に行う3度目の「スパフルワールド」の会場を明らかにすると発表。渡れた巻物を星野と2人で広げると、そこには「両国国技館」の文字が。松本は「待ってウソでしょう」。星野は「気持ちが追いつかない」と目を丸くしていた。

両国国技館は、昨年に続きグループ史上最大動員数となる大きな会場。この日、23歳の誕生日を迎える田倉は「僕にとって特別な日に両国に立てるのは喜ばしいこと。昨年の幕張も充実したライブになりましたが、両国は幕張の何倍も頑張って、幕張を超えていかなくてはいけない。今から両国を見据えて頑張っていきたい」と気合いを入れ直していた。

星野は「新年から2026年はもっと頑張っていきたいと思っていました。今年1年は自分たちでつかみ取っていくんだという気持ちで、ファンにかっこいい背中を見せられるように頑張っていきたい」と飛躍を誓った。

12月のライブは舞台を“空”に移し「天空の遊園地」をイメージしているそう。3度目のコンセプトライブも目が離せない。（西村 綾乃）