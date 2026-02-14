韓国・ソウルのNソウルタワーを背景に赤ちゃんを抱き上げる女性のシルエット/Kim Hong-Ji/Reuters via CNN Newsource

韓国・ソウル（CNN）活気あふれるコンベンションセンター内を、若いカップルたちが楽しそうに歩き回りながら、抱っこひもを試したり、ベビーカーを押してみたり、チャイルドシートの最新の安全機能について学んだりしている。

1月のソウルで見られたこの光景は、出生率の急激な低下や、日本や中国などの近隣諸国も直面している人口危機といった、韓国を巡るいつものニュースとは正反対に映るかもしれない。

だが、韓国の出生数はここ1年余り、緩やかな増加が続いている。10年以上にわたり数十億ドルを投じて国民の出生率向上を促してきた政府にとって、まれな朗報である。

ただし、この状況が長続きするかどうかは別問題だ。

ソウルで開催されたベビーフェアを訪れた人たちは、若い親向けの補助金や支援プログラムなど、政府のさまざまな取り組みを評価する一方、生活費の高騰、過酷な労働環境、根強いジェンダー規範、保守的な価値観が残る社会の中で、子どもを持つ難しさも口をそろえて語っていた。

3月に第1子出産を控えているユン・ソヨンさん（31）は「妊娠をきっかけに仕事を辞めた」という。「職場での十分な支援がなかった。妊娠すると、結局みんな辞めてしまう」

6月に第3子出産予定のパク・ハヤンさん（34）も「結局はお金の問題」と話す。

「子どもの数が増えるほど、（政府の）支援も増えるが、出費もかさむ。それは1年や2年の話ではなく、子どもが成長するまでずっと続く」（パクさん）

専門家らは、出生数増加の背景には一時的な要因がある可能性もあるとみている。

米ニューヨーク州立大学バファロー校で韓国研究を行うソジョン・イム教授によれば、「現在は若干の回復が見られるが、コロナ前の水準には戻っていない」という。

韓国の合計特殊出生率（1人の女性が生涯に産む子どもの数の平均）は2015年以降下落を続け、現在では世界で最も低い水準にある。

人口統計学者によれば、移民の流入なしに人口を安定的に維持するには出生率は少なくとも2.1必要だ。23年時点で韓国の出生率は0.721に低下。尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領は、出生率の減少を「国家非常事態」と表明したこともあった。

そのため、24年に出生率が9年ぶりに増加に転じたことは、驚きを持って受け止められた。出生率は0.748とわずかだったが、「韓国は人口危機から脱却したのか？」との声も上がった。

1月に発表された最新の統計によると、韓国では17カ月連続で月間出生数が前年比で増加している。これは出生率が2年連続で増加する可能性を示唆している。

イム氏によれば、これにはいくつかの要因が考えられる。

まず、多くの人がコロナ禍で結婚や出産を遅らせた。韓国ではシングルマザーや未婚の母親は依然として少ないため、「婚姻数の減少は出生率の低下を意味する」という。これらのカップルは今、延期していた計画を進めている可能性があり、「パンデミック（世界的大流行）後の追い上げ効果」が見られるとイム氏は指摘した。

純粋に人口構成の影響も考えられる。ベビーブーマー世代の子どもは「比較的多く」、30代前半から半ば、つまり「結婚・出産の適齢期」に当たる女性が多いことも要因だとされる。

専業主婦のパクさんは別の理由を挙げた。パクさんは、多くの妊婦が初産ではなく、第2子、第3子を産んでいることに気づき、「1人産んで育ててみて、子どもには兄弟姉妹がいた方が良いと感じるのだと思う」と話した。

政府も出産奨励策を実施している。過去10年間、住宅・保育補助金の導入、現金給付、産休・育児休暇の拡充、男性の家事参加を促す社会キャンペーンのほか、結婚率の向上に向けたデートやお見合いイベント、ワークライフバランスの改善を企業に求める施策などが全国で行われてきた。

これらの政策は、一定の効果があったようだ。

「10年ほど前と比べると雰囲気は変わり、企業は雇用主が提供義務のある福利厚生を提供するようになった」と妊婦のキムさん（30）は述べている。CNNはプライバシー上の理由からキムさんを姓のみで記す。

「以前は、管理職、主に中年男性の育児休暇に対する理解が低かった」とキムさん。「でも今では、『取得して当然』という雰囲気に変わったので、負担はいくらか軽減されたと思う」と話している。

韓国では、育児休暇は主に母親が取得する。法律では、合併症のない赤ちゃん1人につき、母親は最長90日の休暇を取得でき、父親には20日の休暇が認められている。

こうした進歩にもかかわらず、根深い構造的・社会的な課題は依然として残っており、CNNが取材した妊婦の多くが懸念や不安を抱えていた。

「出産手当や児童手当、おむつ支援制度などはあるが、私の現在の経済状況には合っていない」とパク・ヘインさんは言う。

キム・ソンギョン（34）さんは、現行の優遇措置は主に低所得層を対象としているが、高所得世帯も「非常に高額な」育児費用を賄うための経済的支援が必要だと訴えた。

北京拠点のシンクタンク「育媧人口研究」によると、24年、韓国は世界で最も子育てに費用がかかる国とされた。この最大の要因が、個人授業や学習塾だ。

韓国の教育制度は極めて競争が激しく、多くの親は子どもが歩き始める頃までに将来成功するよう備えなければならないという大きなプレッシャーを感じている。これは高額な学習塾に通わせることが長年にわたり続くことを意味する。

さらに文化的な規範も壁となっている。

仕事を辞めた妊婦のユンさんは、子どもに対する社会の態度が冷淡だと感じている。例えば、赤ちゃんが公共の場で泣くと、母親は「多くの冷たい視線」を浴びることがあるという。

「赤ちゃんの世話には多大な労力が必要だが、外に出ると、周囲が不快そうで、赤ちゃんがいるからと常に気を遣い、萎縮してしまう」「家に帰ると、夫は仕事で疲れているので、結局は自分一人で育児を担うことになる」（ユンさん）

近年では、「ノーキッズゾーン（子どもお断り）」が人気を集め、静けさを求める大人の客のために子どもの入店を断るレストランなどが、親たちの間で物議を醸している。

イム氏はまた、政府の措置を「非常に積極的」と評価しつつも、家族形成に関する伝統的で厳格な価値観（例えば、韓国では独身女性が体外受精治療を受けられない）といった問題に対処できるかどうか疑問視した。

「これらの構造的な問題が超低出生率の真の原因であるなら、政府の政策は本当に有効なのか。私はそうは思わない」（イム氏）

こうした根本的な原因に対処しない限り、現在の出生数増加は「短期的なもの」に終わるとイム氏は警告する。数年後には、コロナ後の結婚ラッシュは過ぎ去り、現在30代の女性層も年を重ね、今は有望に見える出生率が再び低下する可能性がある。

人口減少に直面している世界各国は、韓国の今後の動向を注視している。韓国の成功例や失敗例は、それぞれの国が自国の危機にどう対処していくかを考える上での材料となるだろう。