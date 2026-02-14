福山雅治、ドラえもんの“福山雅秋”きっかけで好きになったファンに驚き「なんでも挑戦してみるべきですね」
シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が14日、都内で行われたライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【動画】福山雅治、まさかのきっかけに驚く 入り口はドラえもんの福山雅秋？「なんでもやってみるべきですね」
イベントでは、22歳のファンが自身と同世代のファンを増やしたい、という思いを吐露。そんな中、福山を好きになったきっかけを逆質問。すると、そのファンは「私は福山雅秋から興味を持って。そこから現実に『福山雅治がいる』となって」と答えた。
福山雅秋はアニメ『ドラえもん』に登場する福山そっくりなキャラクターで、声も担当している。福山は「しずかちゃんが好きな福山雅秋というキャラクターが登場したことがあるんです。やっぱりなんでも挑戦してみるべきですね。ありがとうございます。『ドラえもん』の世界の皆さんもありがとうございます」と笑顔で話していた。
2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』のライブフィルム。長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山によって映画化され、自身の誕生日となる2月6日に全国公開となった。
