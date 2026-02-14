ドジャースの豪華3投手がブルペン入りする映像が公開された

ドジャースは13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。大谷翔平投手、山本由伸投手に加え、佐々木朗希投手もブルペン入り。MLB公式サイトが3人の投球映像を並べて公開し、大きな反響を呼んでいる。

公開された映像では、メジャー屈指のスター軍団となったドジャースが誇る日本人3投手が、力強い投球を披露。ドジャースのユニホームに身を包み、新シーズンに向けて調整を進める3人を、「ヒート、ヒート、さらにヒート」との文言を添え、縦に並べた動画で公開している。

特に注目を集めたのは、独自の投球フォームで知られる山本の動作だ。左足を高く上げないクイックのようなモーションから放たれる快速球は、メジャーの舞台でも異彩を放っている。3人を並べると大谷と佐々木が振りかぶるタイミングで山本が始動しており、そのコンパクトさが浮き彫りになる。

SNS上では「ドジャース反則の3人衆」「改めて由伸のモーションがスゲェな」「この3人並べても山本のフォームがどれだけ特殊か分かる」「由伸だけ異質やな」「全然違う」「これ見たら、山本すげー」と反響が沸き起こっている。（Full-Count編集部）