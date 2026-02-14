【GUスウェット】が冬 → 春シフトにピッタリ！ 穿くだけでこなれる「新作パンツ」

何を着ようか悩みがちな季節の変わり目。冬から春へのシフトコーデにぴったりなスウェットパンツの新作が【GU（ジーユー）】に登場しました！ トレンドシルエットでこなれ見えを狙えて、大人のデイリーコーデにも取り入れやすそう。身長に合わせて丈を選べるのもポイントです。

コーデに抜け感を与えるアンクル丈

【GU】「スウェットバレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

ゆったりとカーブしたバレルシルエットで、こなれ見えが狙えるパンツ。アンクル丈で足元がすっきりと見えやすく、春らしい抜け感のあるコーデに仕上がりそう。カジュアルにはもちろん、ジャケットやパンプスなどを合わせて、大人らしく上品にまとめるのもおすすめです。

フリルチュニックと合わせてフェミニンに

こちらはブルーのスウェットパンツを選んで、春を感じさせる爽やかな着こなしに。脚のラインを拾わず、楽に穿けそうです。フリルのネックや袖口がポイントのチュニックをカーディガンから覗かせれば、女性らしさをプラス。小物も白を合わせれば、スウェットパンツのブルーが引き立ちます。

