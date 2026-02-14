

竹内涼真

俳優の竹内涼真が、2月15日に放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット放送22時〜）に登場する。竹内涼真の俳優人生を徹底的に振り返る60分。

林修が“時代のカリスマ”と対峙する ＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、 朝ドラ、日曜劇場、Netflix話題作と華々しいキャリアを重ねる俳優・竹内涼真。2013年のデビュー以来、オーディションでの抜擢キャスティングの連続で、あっという間に主演級俳優への成長を遂げた竹内。話題作「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で演じた亭主関白男“勝男”には驚きのルーツが…。竹内が「勝男にそっくり」と語ったリアル父が番組にサプライズ登場！学生時代の挫折からデビューを勝ち取った当日の思い出まで、竹内涼真の原点を語る。

さらに、俳優仲間たちがその素顔を明かす。何度も共演した盟友・中条あやみが語るのは“座長・竹内涼真”の変化。出演作が絶えない竹内、その人気の理由とは？

そして話題作「10DANCE」でのパートナー・町田啓太が明かしたクランクアップ日の衝撃秘話とは…!?

最旬スター・竹内涼真のポジティブオーラが降り注ぐ爽快インタビュー。

主演ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（2025年）の悪気のない亭主関白男・勝男のキャラクターが好評を博し、“勝男ブーム”を巻き起こした竹内涼真。「演じたら自分の父親そっくりでした」という衝撃の一言をきっかけに、なんと実の父・正宏さんが「リアル勝男です」と番組にサプライズ登場。

学生時代の挫折や“グランプリを取った日”の秘話、そして芸能界と深い縁で結ばれた竹内家の驚きの系譜まで…竹内自身も「運命みたいなものがあったんでしょうね」としみじみ語る“俳優・竹内涼真”のルーツが明かされる。

2013年に挑んだ、女性ファッション誌「mina」初の男性モデルオーディションで2,457人の中からグランプリを勝ち取り、芸能界入りした竹内。デビュー２年目で「仮面ライダードライブ」（2014年）主演、３年目にして日曜劇場「下町ロケット」（2015年）に出演を果たすなど、とんとん拍子でキャリアアップしてきた竹内だが、当時、内心では「焦っていた」という。その意外な理由とは？

そして、転機になった２つの経験を語る。それは「THE LAST COP/ラストコップ」（2016年）での恩人・唐沢寿明との出会いと、「陸王」（2017年）での壮絶な役作り。俳優・竹内涼真の原点ともいえる両エピソードに、スタジオが感動に包まれる――。

さらに今回、竹内の素顔を知る2人のゲストが登場。2021年からスタートし、映画にもなった「君と世界が終わる日に」から共演してきた中条あやみは、現場での“座長・竹内涼真”の変化を証言。「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の撮影現場で、竹内が“大人になった”と感じた瞬間を語る。一方、「10DANCE」での共演をきっかけに親しくなった町田啓太は、壮絶な撮影裏話を打ち明ける。世界レベルのダンスが求められ、何度も心が折れそうになったと振り返る厳しい現場。過酷なトレーニング、そしてリスクを背負った撮影当時の思いとは…？

ハードな撮影を終えたクランクアップ当日、ほろ酔い気分の竹内が口走った謎の一言「今日は俺と町田くんの記念日だ！」の真意も明かされる。

インタビューの随所で覗くのは、竹内の自分自身に対する揺るぎない信念。運命を左右するオーディションに「絶対にグランプリが取れると思った」「絶対に僕がなると思っていた」という強い気持ちで臨んできた竹内。その背景には、挫折から得た確固たる思いがあった――。俳優・竹内涼真の原動力となっているその思いとは？

聞き手を務める林修も「こんなにすがすがしい思いになったことは記憶にないですね」とほれ込んだ！

今最も旬なスター俳優・竹内涼真の人となりがギュッと詰まった、前向きなエネルギーに満ちた60分。

番組情報

「日曜日の初耳学」MBS／TBS系全国ネット放送

2026年2月15日（日）22：00〜22：54◆出演者（※順不同）[ＭＣ]

林修、大政絢[スタジオゲスト]

赤ペン瀧川、佐藤仁美、澤部佑、田村淳、中島健人、

ゆりやんレトリィバァ[VTR出演]

竹内涼真、中条あやみ、町田啓太