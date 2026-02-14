◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。第３エンド（Ｅ）を終わって、１−３とリードを許した。

最終投者（スキップ）の正確性の差が出た。日本は２戦、スイスは３戦を終わって、日本のスキップの吉村紗也香はショットの確率が６６％。大会１０人のスキップ中、最下位だ。対するスイスのスキップは９０％でトップの正確性を誇る。

もちろん、スキップだけの責任ではない。４人目のスキップに難しいショットを打たせないように、有利な陣形をつくる必要がある。しかし、このフォルティウスの２戦に関しては、吉村がある程度、高い確率でストーン（石）を配置できていれば、展開は変わっただろう。

第１Ｅで、そのスキップの差が早くも出た。先攻のフォルティウスの吉村は最終投で、相手のストーン（石）を２つ同時にはじき出すダブルテイクを狙ったが失敗。最後にスイスのスキップにダブルテイクを決められ、２点を先行された。

第２Ｅは、フォルティウスは絶対的に有利な後攻。しかし、ここでも複数点を取ることができず、スイスに１点を取らされる形となった。

第３Ｅは、そのスイスのスキップが、最終投で、比較的に楽なダブルテイクで１つの石しか出せず。２点を取るところが１点となり、１−３でフォルティウスは第４Ｅに後攻となった。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなっていた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。