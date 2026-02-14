【Ｊ１百年構想リーグ】浦和がＦＣ東京にＰＫ負け スコルジャ監督「残酷な現実を突きつけてきた」
◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第２節 ＦＣ東京１―１浦和（１４日、味スタ）
浦和はアウェーのＦＣ東京戦で後半アディショナルタイムに追いつかれ、今大会初のＰＫ戦に挑み、３―５で敗れた。浦和は２番手の元日本代表ＭＦ中島翔哉が失敗し、ＦＣ東京は５人全員が成功した。
後半３３分にＭＦ渡辺のゴールで先制したが、同アディショナルタイムに追いつかれてＰＫ戦に。スコルジャ監督は「残念な結果で、失望しています。しかし選手たちのプレー、ハードワークを見ると、今後の明るい材料もあったかと思います。本日はサッカーが我々に非常に残酷な現実を突きつけてきました」と振り返った。
指揮官は後半の交代策について「私が交代でよりチームを助けることができたかもしれない、という側面はある」と追いつかれた結果を真摯に受け止めた。ＦＣ東京のＭＦ山田の投入を受けて、後半４３分にはＭＦサビオをＭＦ長沼に代える策を打ったが、その山田に決められる結果となり、悔しさをにじませた。
◇ＰＫ戦
【ＦＣ東京】
ショルツ〇左
山田〇左
橋本拳〇右
橋本健〇中央
佐藤〇左
【浦和】
渡辺〇左
中島×中央バー直撃
キーセテリン〇右
安居〇右