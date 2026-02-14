立ち技格闘技「KNOCK OUT」は14日、「KNOCK OUT.61」（15日、後楽園ホール）の前日計量と会見を行った。

昨年12月30日の代々木大会でメインで延長判定勝ちだったKNOCK OUT―REDライト級王者・久井大夢（20＝TEAM TAIMU）が前王者のゴンナパー・ウィラサクレック（33＝タイ）とのダイレクトリマッチを行う。前日計量では久井は62・45キロ、ゴンナパーは62・40キロでパス。

計量後に会見した久井は「練習でも減量もバッチリ仕上がっているのであしたは勝ちます」と意気込む。倒し方には「圧力強めてくると思う。付き合ってもいいですし、足を使っていってもいいですし、いろんなパターンを考えているので倒します」と完全決着を目指す。「どの展開になっても勝てるというところを見せたい」と冷静に話した。

再戦するゴンナパーは「前回の試合はよりも準備ができているので、絶対に勝ってると思う」と必勝を誓う。

延長なしのタイトル戦は今回からジャッジ5人制で行う。ゴンナパーは「KOで勝つので関係ない」とKOにこだわる。一方の久井は「絶対的にKOはないが、差をつけて勝ちたい」とベルト死守を誓った。