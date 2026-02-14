『DREAM STAGE』劇中曲が同時配信 NAZE「Little Star」＆TORINNER「EYES ON YOU」
中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）で誕生した7人組ボーイズグループ・NAZEの劇中デビュー曲「Little Star」と、ライバルグループ・TORINNERの劇中日本デビュー曲「EYES ON YOU」が、2月14日に同時配信を開始した。ドラマ内で描かれた“直接対決”と同じバレンタインデーでのリリースとなり、物語と現実がリンクする展開となっている。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
同作は、かつて問題を起こし業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤を中村が演じ、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人とともに頂点を目指す姿を描くK-POP版“スポ根”ドラマ。世代や国籍を越えた絆と成長を描いている。
NAZEはユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、ターン、カイセイ、ユウヤの7人で構成。「Little Star」は童謡「きらきら星」をサンプリングした楽曲で、親近感と清涼感あふれるサウンドが特徴だ。劇中では吾妻がプロデュースし、NAZEの親しみやすさを最大限に表現する1曲として登場した。TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」ではパフォーマンスビデオも公開。青空が広がる高原でのダンスシーンや、満天の星空のもとでの撮影など、楽曲タイトルを体現する映像に仕上がっている。
一方、TORINNERの「EYES ON YOU」は、まっすぐな恋愛ソング。日本デビュー曲として描かれ、日本のファンに向けたラブソングとなっている。これまでのクールなイメージとは異なる一面を打ち出した楽曲で、同じく「YouTuboo」にてスペシャルクリップを公開中だ。
『DREAM STAGE』では、劇中グループの活動を現実世界でも展開するプロジェクトを推進。NAZEの素顔と成長を追う配信コンテンツ「ナゼドリ？〜NAZE？DREAM STAGE〜」も、TVerおよび「YouTuboo」で毎週金曜後11：00に最新話を配信している。今回の楽曲配信や開催中のツアーもその一環だ。
2月20日放送の第6話では、デビューランキングでTORINNERに敗れたNAZEが再起を図る姿を描く。ユンギがグループ脱退を決意するなど波乱の展開が待ち受ける中、吾妻と7人の物語は新たな局面へと進む。
