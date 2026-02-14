歌手木村徹二（34）が14日、東京・中央区の日本橋三井ホールで公演「LIVE3＋ワン 完売！みなさまのおかげですSP〜アイアンファミリーバレンタインに再集結〜」を開催した。昨年11月に行った「LIVE3」の追加公演で、約700人が集まった。

大きな拍手と黄色い声援に包まれながら、今月11日発売の新曲「風神雷神」のコンサート初披露で開幕した。

「（ニックネームの）アイアンは自分にピッタリ。アイアンは日本語でいうと『鉄』。鉄はいろいろな形の加工品になる。自分はポップスから演歌までいろいろ歌えるので『アイアン』です」と自己紹介した。

父・鳥羽一郎の「兄弟船」、叔父・山川豊の「流氷子守歌」なども歌唱した。「自分の曲だけでは数が足りないのでカバーを歌わせていただきます。でもカバーは勝手に歌えない。許可を取らないといけないんです。レコード会社や所属事務所、歌手本人に手順を踏んで歌っている。でも自分は身内の2人だから無断でやっている」とファミリーネタでも盛り上げた。

“鳥羽＆山川”トークは続いた。「自分は恵まれている。おやじと叔父さんの良いとこ取りなんですよ。おやじは山川さんのことを『あんなに色っぽい低音が出る人はいない』と言う。山川さんも『あんなにハリのある声は兄貴しかいない』と言う。その両方歌えるのは木村徹二ということです」。自慢トーク！？ に会場は爆笑と拍手に包まれた。徹二と兄木村竜蔵（37）のユニット「竜徹日記」の「オレンジのアネモネ」は2人で歌唱。竜蔵のソロコーナーもあった。

中盤ではバレンタインデーらしく、恋にまつわる3曲（「恋の予感」「恋におちて」「恋人」）を歌唱。ファンの愛には“愛の歌”で応えた。

大学に入学する際、鳥羽に「1浪してもいいか？」と必死に頼んだら「俺も（鳥羽）一郎だからいいよ」とジョークが返ってきたエピソードも「おやじの生涯唯一の冗談」として披露した。

ソロ、ユニット、カバー曲…歌あり笑いありの約3時間のステージだった。

