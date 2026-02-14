絵本『そうっと そうっと』（徳間書店）が2月12日（木）に発売された。

【画像】こぶたくんがケーキを運ぶ絵本『そうっと そうっと』

主人公のがんばるこぶたくんがともだちにケーキを届けようとする作家・田中友佳子による最新作。主人公が気がついていないまわりのできごとを、読者が楽しむ、絵を読む絵本となっている。

■あらすじ幼稚園や保育園で子どもたちに大人気の『こんたのおつかい』で絵本作家デビューしてから20年、田中友佳子の新刊は、ともだちのところへ手作りのケーキを届けようと、がんばるこぶたくんが主人公。ケーキをおさらにのせて歩き出すと、おっと、たおれそう！ケーキをたおさないように、そうっと、そうっと歩かなきゃ。ケーキに集中して歩いているこぶたくん、あれ？たぬきくんのうちって、そっちだっけ？ケーキに集中しているから、丸木橋をわたっても、UFOがとんできても、妖怪バスとすれちがっても、気がつきません。ふと立ちどまると、日が暮れかけています。「たぬきくんのいえって、こんなに遠かったっけ？」おなかが、グーッとなりました。こぶたくんは、ケーキをじっとみつめました。「これ、たべちゃおうかな？」どうする、こぶたくん？

■著者プロフィール田中友佳子（たなかゆかこ）東京生まれ。幼少期を自然に恵まれた神奈川県津久井郡で過ごす。武蔵野美術大学卒業。自然の中で過ごすのが大好き。作品に、『こんたのおつかい』『こんた、バスでおつかい』『こんたのさかなつり』『かっぱのかっぺいとおおきなきゅうり』『たぬきがのったらへんしんでんしゃ』『ぽんぽこあめふり』（徳間書店）がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）