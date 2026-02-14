お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（61）が13日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。人気アイドルが明かした素顔を披露される場面があった。

MCの「Kis−My−Ft2」藤ヶ谷太輔は事前に南原をよく知る人物として「奥さんとか息子さんと一緒に食事をしたっていう方を取材」したと打ち明けた。

その人物はレギュラー番組で15年共演している「SUPER EIGHT」の横山裕だと明かすと、南原は「ああ横山くん。そう」と納得した。

藤ヶ谷は「横山くんは自分の悩みとか、相談をする人ってほとんどいないと。だけど南原さんには凄く相談させていただくと」と伝えた。南原も「そうですねえ。2人でご飯行ったりとか」と打ち明けた。

続けて「最初は彼も人見知りなんでなかなかあれだったんですけれども、ロケ行ってもロケ先で“部屋飲みしません？”って部屋飲みしたりとか」とぶっちゃけた。

藤ヶ谷は「あと僕横山くんと話して、そうですよねってなったことがあったんですけど」と言い、南原がMCとして出演する際「お客さんの前のセンターのところでつまずくっていうのを、やられているって聞いたんですよ」と証言した。

「聞いたら15年やっていると。で“あれを続けてるってことが凄いんや”と」と横山の言葉を紹介、MCの笑福亭鶴瓶は「（お笑いの）セオリーは古典やから、絶対に古典が強いねん」とコメントした。

南原も「まあちょっと空気が動くというかね」と思いを明かし、「あと、その日の自分の健康状態も分かります」と冗談めかして笑わせた。