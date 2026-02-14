chay、ボブヘアで印象ガラリ「なんでも似合う」「さらに綺麗に」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/14】シンガーソングライターでモデルのchayが2月13日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳美人歌手「さらに綺麗に」雰囲気ガラリのボブヘア
chayは「髪切ってスッキリな日 ストレートにすると後ろはパッツン！」とコメント。オフショルダーの黒いトップスを着用し、顎下の長さで切り揃えられたストレートのボブヘアを公開した。
この投稿に、ファンからは「なんでも似合う」「髪の毛ツヤツヤ」「シースルー前髪可愛すぎる」「さらに綺麗に」「真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
