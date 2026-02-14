松嶋尚美、長女から長男への手作りバレンタインチョコ公開「最高に可愛い」「笑顔がたまらない」
【モデルプレス＝2026/02/14】タレントの松嶋尚美が2月14日、自身のInstagramを更新。長女・空詩（ララ）ちゃんが長男・珠丸（じゅまる）くんへ贈った手作りバレンタインチョコを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】54歳タレント「最高に可愛い」子ども同士のバレンタイン
松嶋は「ララからジュマへのバレンタインチョコです。一生懸命にメッセージを書いてました」とつづり、空詩ちゃんが手作りしたバレンタインチョコを手にした珠丸くんの写真を投稿。チョコにはチョコペンで『じゅま バレンタインチョコだよ おいしくたべてね 大すき』とメッセージが記されているが、よく見ると「チョコ」が「チヨ」になってしまっている。このキュートな間違いに、松嶋は「…ん？！バレンタインチヨ？！ララらしいミス発見 笑笑」と茶目っ気たっぷりにツッコミ。天然な一面が垣間見える、幸せな空気感があふれるショットとなっている。
この投稿には「一生懸命が伝わる文字でほっこり」「ミスも最高に可愛い」「癒されるエピソード」「珠丸くんの笑顔がたまらない」「素敵な兄妹愛が伝わってくる」「忘れられない最高のバレンタインですね」といった声が寄せられている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
