巨大なブリキのおもちゃのような見た目

オースチンA70ヘレフォードのボディは、幅が狭く背が高く、直線は殆ど見当たらない。大人6名での乗車を想定するが、巨大なブリキのおもちゃのように見える。前後のトレッドは先代のA70ハンプシャーから広げられ、ホイールは16インチを履くが。

【画像】75年前の月並みサルーンA70ヘレフォードとヴァンガード 同時期のオースチンたち 全107枚

ボンネット先端には、フライングAと呼ばれる尖ったマスコット。盾型のフロントグリルが直立し、テールは見事に丸い。フロントフェンダー上部には、「オースチン・オブ・イングランド」のロゴが誇らしげに輝く。



オースチンA70ヘレフォード（1950〜1954年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

テールランプやリアウインドウは、スタンダード・ヴァンガードと同様に、驚くほど小さい。カーブした巨大なトランクリッドは、下ヒンジで開く。

2台とも、内装は簡素で寂しさを覚えるほど。シートはフラットで、ドアノブはディナーナイフのよう。スチール製ダッシュボードに、必要なだけのメーターが並ぶ。6シーターを実現するためコラムシフトが採用され、シルクハットを被れるほど天井は高い。

輸出を見据えた左右対称のダッシュボード

A70ヘレフォードでは、時速90マイル（約144km/h）まで振られたスピードメーターが中央。補機メーターが両サイドを固め、スイッチにはベークライト製のノブが付く。左右対称なことで、右ハンドルと左ハンドル、両方へ対応している。

ヴァンガードは、運転席の正面へメーターパネルが備わるが、ダッシュボード自体は左右対称。グローブボックスと交換すれば、左ハンドル仕様にできる。横へ飛び出すウインカー、セマフォーのスイッチが、ステアリング中央に備わる。



オースチンA70ヘレフォード（1950〜1954年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ダッシュボードの位置が高く、丸いボンネットが前方視界にかかるのは、A70ヘレフォードと同じ。フロントガラスが低く、ワイパーは驚くほど小さい。特にヴァンガードは、1953年登場のフェイズ2まで、分割ガラスが採用されていた。

どちらも運転席の調整はできず、フリーサイズ仕様。トランスミッショントンネルが大きく、駐車時には大径のステアリングホイールへ力を込める必要がある。

意外に広い車内 当時としては優秀な動力性能

ヴァンガードの方が小回りは効くが、当時の基準でいえば、A70ヘレフォードも扱いにくいサルーンではなかった。柔らかく上下するサスペンションと、サイドウォールの厚いタイヤのおかげで、乗り心地は優しい。車内は意外に広く、居心地が良い。

ブレーキングで、ノーズが大きくうなずく。カーブへ飛び込むと、A70ヘレフォードはボディロールが若干控えめ。アンダーステア傾向なことは、共通する特性だ。



スタンダード・ヴァンガード・フェイズA1（1948〜1952年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ホイールベースの短いヴァンガードの方が落ち着きで及ばず、制動力も劣る。しかしエンジンは低域トルクが太く、心地良いサウンドを響かせ、1名乗車なら2速で発進できる。曖昧なレバーを動かし4速へシフトアップすれば、100km/hで巡航できる。

A70ヘレフォードは、48km/hから80km/hまでの中間加速を9秒でこなした。当時としては優秀な動力性能といえ、AUTOCARは「活発」だと表現している。2台とも、最高速度は130km/hがうたわれた。

緊縮時代を思い返させる月並みなサルーン

1948年からの数年間、ヴァンガードが掴んだ成功は、真っ当なライバルの不在によるものだった。1950年に、フォードがモノコックボディに直列6気筒エンジンを積んだゼファーを発表し、状況は一変している。

他方、オースチンはモノコック構造のケンブリッジやウェストミンスターを投入。フォードの攻勢に対し、善戦している。



スタンダード・ヴァンガード・フェイズA1（1948〜1952年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

似通った内容にあった、ヴァンガードとA70ヘレフォード。戦後の緊縮時代を思い返させる、趣に溢れたサルーンだ。光化学スモッグで覆われた空のもと、高速道路が開通する以前のグレートブリテン島を、蒸気機関車と並んで走っていた。

外を歩く男性は、殆どが帽子を被っていた。タバコは当たり前だった。75年前の英国では、2台は使える月並みなファミリーカーだった。

協力：グレート・ブリティッシュ・カー・ジャーニー社

75年前の月並み英国サルーン、2台のスペック オースチンA70ヘレフォード（1950〜1954年／英国仕様）

英国価格：668ポンド（新車時）／7000ポンド（約147万円）以下（現在）

生産数：4万8640台

全長：4255mm

全幅：1765mm

全高：1668mm

最高速度：130km/h

0-97km/h加速：21.0秒

燃費：7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1281kg

パワートレイン：直列4気筒2199cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：69ps/3800rpm

最大トルク：16.0kg-m/1700rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

スタンダード・ヴァンガード・フェイズA1（1948〜1952年／英国仕様）

英国価格：630ポンド（新車時）／7000ポンド（約147万円）以下（現在）

生産数：18万4799台

全長：4140mm

全幅：1740mm

全高：1607mm

最高速度：130km/h

0-97km/h加速：24.0秒

燃費：9.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1207kg

パワートレイン：直列4気筒2088cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：69ps/4200rpm

最大トルク：14.9kg-m/2000rpm

ギアボックス：3速マニュアル＋オーバードライブ／後輪駆動



オースチンA70ヘレフォード（1950〜1954年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）