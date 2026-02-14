年月とともに味わいが深まるファミリーカー

クラシックカーは、タイムマシンのようだ。当時の記憶を、つぶさに思い起こさせる。ジャガーXK120やMGAのような、スポーツカーはもちろん良い。だが、家族と過ごした平凡なファミリーカーの方が、年月とともに味わいは深まるものだ。

今回ご紹介する英国の2台、スタンダード・ヴァンガードとオースチン A70ヘレフォードは、それを代表するようなクルマ。戦前のクルマが持つ、趣まではない。1950年代を感じさせる、ツートーンでもない。記憶の片隅に、ひっそり佇むような存在だろう。



ライト・グリーンのオースチンA70ヘレフォードと、ライト・ブルーのスタンダード・ヴァンガード・フェイズA1 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

新車時の価格は、現在の価値で3万3000ポンド（約693万円）ほど。どちらも69psの最高出力で、130km/hの最高速度を叶えていた。トリムグレードは選べず、オプションもほぼなく、華やかさは乏しくても、中流階級の支持を集めた。

特に人気だったのが、ヴァンガード・フェイズ1A。1948年からの4年間に、18万4799台が売れている。リアウインドウ付きのワゴンが用意され、英国空軍にも重宝がられた。オースチンも、ドロップヘッドクーペやウッディワゴンを提供していたが。

自宅前での洗車が日曜日の朝の定番だった

既に存在しない両ブランドは、80年前、頼れる自動車メーカーとして成長を遂げていた。堅牢なエンジンに、そこそこ効くヒーターが載り、四輪油圧ブレーキを標準化。サスペンションは、後ろが従来的なリジットアクスルでも、前に独立懸架式を採用していた。

この頃のユーザーは、技術的な関心が低くなかった。パンフレットに載った透視図には、シャシーやエンジンの構造が緻密に描かれた。小柄な大人を座らせることで、車内空間の広さは強調された。誇張がひどく、実物と違うように見えた例もあったけれど。



オースチンA70ヘレフォード（1950〜1954年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

コピーライターは、家族全員でドライブでき、平均的なガレージへ収まる大きさを訴求した。自宅前での洗車が、日曜日の朝の定番だった。

ジャガーXK120へ並ぶ話題を集めたヴァンガード

2台とも、フェンダーが一体の現代的なボディをまとう。それを支えるのは、ノックダウン生産を視野に入れた、セパレート構造のボックスセクション・シャシー。オクタン価の低いガソリンを踏まえ、比較的大きな直列4気筒エンジンが前方へ収まった。

スタンダード・ヴァンガードの発表は、戦後初の英国モーターショーとなった、1947年。輸出前提のモデルだったが、ジャガーXK120へ並ぶ話題を集めている。当時の英国では、生産数の9割を輸出することで、鉄鋼材の割当てを国から得られたのだ。



スタンダード・ヴァンガード・フェイズA1（1948〜1952年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

販売されたのは、計75か国。英国で注文しても、納車は6年後だと伝えられた例もあったとか。最低地上高は、北米の平滑な高速道路だけでなく、オーストラリアやアフリカのデコボコ道にも対応する、200mm。当然、グレートブリテン島の道にも向いていた。

プリマスに影響を受けたアメリカンなボディ

ヴァンガードの4気筒エンジンは、2088cc。トライアンフのTRシリーズや、ファーガソン社のトラクターにも選ばれたユニットで、耐久性には定評があった。トランスミッションは、3速マニュアルのコラム。2速と3速には、オーバードライブも備わった。

アメリカンな見た目は、狙ったもの。デザイナーのウォルター・ベルグローブ氏は、ロンドンのアメリカ大使館前に停まっていた、1941年式プリマスを事前に視察していた。



スタンダード・ヴァンガード・フェイズA1（1948〜1952年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ボディの生産を請け負ったのは、コーチビルダーのフィッシャー＆ラドロー社。1952年にフェイズA1仕様へアップデートされ、ボンネットが低くなり、フロントグリルが広げられ、リアガラスが拡大している。

ホイールベースの短さが、ベルグローブは不満だったという。ボディは後端で突然収束し、ルーフラインは丸い。真横から見ると、カムテールを生み出したドイツ人技術者、ヴニバルト・カム博士の試作に見えなくもない。

イメージ刷新は難しかったA70ヘレフォード

他方、オースチンはA70ヘレフォード・サルーンを4万8640台しか生産していない。スタンダードは、単一モデルを1日に500台ラインオフしていたのに対し、A30からA135 プリンセスまで、多様なモデルを展開していたことが影響している。

それでも、ヴァンガードの好調は上層部を苛立たせた。ヘレフォード以前の1948年に、オースチンはA70ハンプシャーを発売。1945年のサルーン、16HP由来の2199ccエンジンを積み、A40由来のシャシーに狭いボディが載せられ、支持を集められずにいた。



オースチンA70ヘレフォード（1950〜1954年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1950年に、改良版のA70ヘレフォードが登場。ところが、デザイナーのディック・ブルジ氏によるスタイリングは、ひと回り小さいA40シリーズと酷似していた。ホイールベースが165mm伸び、後席が拡大されても、イメージの刷新は難しかった。

