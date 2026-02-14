東野幸治がＭＣを務めるＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」が１４日、放送され、維新・吉村洋文代表、参政・神谷宗幣代表とともに、自民・松川るい参院議員、リモート中継で中道の新代表に決まった小川淳也氏が出演した。

松川氏は自民党大阪府連会長を務めており、衆院選について「予想した以上に国民のみなさまから、ご信任をいただいたな、と思って。危機の時代のところで大転換していく強い覚悟とか、高市総理というリーダーを選ぶということについて国民の皆さんが大きな決断をしていただいたんだな、と思いました」と総括した。

「正義のミカタにエッフェル姉さんこと松川るいが復活してる！！」「何で松川るいが出てる？」「なんで出てんねん」「エッフェル姉さん松川るい出てて草」「どうしてもエッフェル塔ネーさんが浮かんでしまう」「ああ、松川るいにエッフェル塔インサートしてみたい」などと、２０２３年７月のフランス研修の際に炎上したＳＮＳ投稿に言及するコメントがネット上に続々。「可愛いな」「松川るいさんビビるほど大人しいねんけどｗｗｗ」などの声もみられた。