「ロッテ２軍春季キャンプ」（１４日、都城）

バレンタインデー企画として『コアラのマーチ』を来場者先着２００人にプレゼントした。ロッテ、都城市、一般社団法人都城市スポーツコミッションが共同で企画したイベントでドラフト３位奥村頼人投手（横浜）、都城市出身の森遼大朗投手、早坂響投手、坂井遼投手、秋山正雲投手の計５選手が参加。来場者一人ひとりと交流し、『コアラのマーチ』を手渡した。

奥村は「バレンタインデーで一番たくさんチョコレートをもらったのは中学生の時で、１２個もらったのが最高ですね。高校時代は、バレンタインデーのことを忘れてしまうくらい野球に打ち込んでいました。ロッテの商品では『コアラのマーチ』が昔から大好きなので、今日こうした企画に参加できてうれしかったですし、日頃応援してくださっているファンの皆さんに感謝の気持ちを伝えられる良い機会になったと思います。これからもっともっと実力をつけて、球団でも人気のある選手になれるように頑張りたいです。そうしたら、バレンタインの最高記録も更新できるかな（笑）」とコメント。

森は「地元・都城市で、こうしたイベントに参加できたことをとてもうれしく思います。いつも応援してくださっている地元の皆さんに、感謝の気持ちを込めて『コアラのマーチ』を直接お渡ししました。キャンプ期間中も多くの声援をいただいているので、その応援を力に変えて、しっかりと結果を出せるよう頑張りたいです」とコメントした。