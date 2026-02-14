城島茂の妻・菊池梨沙、息子の“誕生日会ショット”を公開「すてきなお部屋」「凄く幸せそう」
元TOKIO・城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が13日、自身のインスタグラムを更新し、息子の誕生日会を開いたことを報告した。
【写真】「すてきなお部屋」菊池梨沙が披露した息子の“誕生日会ショット” ※2枚目
投稿では「先日、息子の誕生日会をしました」とつづり、華やかに飾り付けられた室内の写真を公開。カーテン一面には「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドが掲げられ、紫と白を基調としたペーパーフラワーが彩りを添えている。天井には黒とシルバーのバルーンも浮かび、特別な空間を演出している。
菊池は「お友達も遊びにきてくれました」と友人との写真も披露。息子を囲んで、盛大にお祝いした様子がうかがえる。
この投稿には、「息子くん、おめでとうございます!!」「すてきなお部屋の様子からも楽しい会だったのが伝わってきます」「凄く幸せそうで嬉しくなります」「もうすぐ小学生？日々成長が頼もしいですね」といった声が寄せられた。
城島と菊池は2019年9月に結婚を発表。20年3月に第1子男児の誕生を報告した。
