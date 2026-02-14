テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１１日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。

この日は、プロ雀士で“役満ボディ”の愛称で人気のグラビアアイドル・岡田紗佳、タレント・長浜広奈がゲスト。森アナと岡田は長浜の「お悩み相談」を行った。

年上男性との恋愛が話題で盛り上がると、長浜はレインボー・池田直人が好きな男性芸人だと赤裸々。岡田と森アナは「リアルな…」と苦笑した。

岡田は好きな芸人に土田晃之を挙げ「めちゃくちゃ私のお父さんに似ていて会うと安心感がある」と笑顔。

森アナは「こないだ、ご一緒して、この人やっぱりステキだな…と思ったのはザキヤマさん」と、アンタッチャブル・山崎弘也の名を挙げた。

つづけて森アナは「けっこう（収録中に）空きがあったんですよ。（山崎は）『次、写真集いつ出すの？』とか『韓国、けっこう行ってるんでしょ？オススメ教えてよ』みたいな感じで、私の話題に合わせて話してくれる」と振り返った。

岡田も「空き時間に話しかけてくれる方、みんなステキだなと思います」とうなずいていた。