盤上の貴公子たちが、思わぬ“強襲”にタジタジだ。将棋の斎藤明日斗六段（27）、齊藤優希四段（29）、吉池隆真四段（21）が14日、都内で行われた日本将棋連盟公認「将棋デジコレ」ファン感謝祭に出演。バレンタイン当日のイベントとあって、ファンからは「今だから話せるバレンタインエピソード」を問う際どい質問が飛び出した。

【画像】顔を真っ赤にする斎藤明六段と齊藤優四段

これには若手実力派の3人も「この“局面”は研究してない！」と大慌て。顔を真っ赤にして長考に沈む異例の事態となった。

口火を切ったのは、吉池四段。「中学・高校と男子校だったので、なかなか恵まれなかった」と苦笑いで振り返りつつ、「担任の男性教師が『お前ら、どうせもらえないんだろ？』とチョコをくれた」と、微笑ましくも切ない（？）青春の1ページを披露。会場の笑いを誘った。

一方、齊藤優四段は「2月14日は師匠（深浦康市九段）の誕生日。過去にお祝いしたことはありますが……渋いですね（笑）」とやや硬派な回答。3人とも昨今は「研究会やVS（練習対局）で淡々と過ごしている」とストイックな日常を明かした。

そんな中、斎藤明六段が「中学時代、付き合っていた方に手作りチョコをいただいた。今も覚えています」と、エースらしい甘酸っぱい秘話を投下。しかし、最後は「でも、そうなると（浮ついて）将棋が勝てなくなるんですよ！」と棋士ならではの自虐で締めくくり、詰めかけたファンを大いに沸かせていた。