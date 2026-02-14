お酒もロッテのチョコパイも買うのを我慢しているけど…40歳女性が物価高でも「削れない」と語るもの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【東京都在住、40歳女性世帯の1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：業務委託（在宅ワーク）
・世帯年収：700万円
・貯蓄：1000万円
・住宅ローン：16万円
・間取り：一軒家
・食費：10万円
・交際費：3万円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万円
・水道代：6000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「買う頻度を減らしたのはお酒です。なくても生きていけるものだと思ったので、嗜好品で、家族に影響のないものはやめることにしました」
買わなくなったお酒は、「炭酸水」で代用しているそう。「これは買いだめしても、家族みんなで飲めるし、甘いものより子どもにもいいので」と、子どもへの配慮も垣間見えました。
「旅行です。やっぱり一度にかかるお金が高いのと、子どもが大きくなり、宿泊代も交通費も大人と同じだけかかるようになって行けなくなった」
お金のやりくりから、子どもの成長に伴う苦労がうかがえます。
「自分専用のお菓子です。ロッテのチョコパイが好きなんですが、以前より高くなったし、自分しか食べないので何度も手にとってはやめています」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「子どもの食費」だけは削りたくないといいます。
「育ち盛りなので、子どもたちに良いものは食べさせたいし、成長の妨げにならないよう工夫しています」
女性のように、わが子の成長を中心に考えて、家計において節約や出費を考える賢明さが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)
