高知県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「土佐市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、高知県の市で「名前がかっこいい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高知の旧称で、歴史的な背景を感じるのでかっこいいです」（30代女性／神奈川県）、「歴史を感じる地名で、坂本龍馬のイメージで強そうだから」（40代女性／兵庫県）、「土佐犬や坂本龍馬などのイメージからかっこいいと思う」（40代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「四万十川の名前が由来で自然を感じる響きがかっこいいため」（20代女性／東京都）、「四万十川の綺麗で勇壮な感じを持っているからです」（50代男性／東京都）、「四万十川の水が綺麗で有名だから。言葉の響きもかっこいい」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：土佐市／61票2位は「土佐市」でした。歴史的にも知られる「土佐」という名前は、日本史や文学の舞台としても数多く登場し、凛とした印象を持つと人気。高知県の中西部に位置し、太平洋を臨む自然豊かな地域であることも、「名前にふさわしい風景がある」との評価につながったようです。
1位：四万十市／76票1位は「四万十市」でした。日本最後の清流と称される四万十川を有する同市は、「自然と調和した美しさ」を感じさせる響きで圧倒的な支持を集めました。「四万十」という文字からは、スケールの大きさや悠久の流れを想起させるとして、名前そのものが魅力と評価されています。
回答者のコメントを見ると「四万十川の名前が由来で自然を感じる響きがかっこいいため」（20代女性／東京都）、「四万十川の綺麗で勇壮な感じを持っているからです」（50代男性／東京都）、「四万十川の水が綺麗で有名だから。言葉の響きもかっこいい」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)