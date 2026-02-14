大谷翔平が一人二役で登場 ダンロップ新CM公開 楽曲はワンオク

ダンロップ（住友ゴム工業）は、次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER（シンクロウェザー）」の新テレビCMの放映を2月16日から開始します。

それに先駆け、12日より公式WebサイトおよびYouTubeにて先行公開を行いました。

【画像】超かっこいい！ 「これが一人二役の大谷」です。画像で見る！（24枚）

大谷翔平選手の出演は、同ブランドのCMとして2作目となります。

今回の新CMは、タイヤの特性になぞらえ、大谷選手が「一人二役」を演じているのが特徴です。

映像内では、夏服（Tシャツにキャップ）と冬服（白いダウンジャケットにニット帽）という異なる衣装をまとった二人の大谷選手が登場します。

「オールシーズンタイヤは夏が苦手？」「夏も冬も中途半端？」といった世間の疑問に対し、二刀流で実績を残してきた大谷選手が、その性能を肯定する内容となっています。

同時に公開されたメイキング映像では、何度も衣装を替えて撮影に臨む様子や、夏と冬の二人の大谷選手が車のカギを投げてキャッチするシーンの裏側などが収められています。

CMで紹介されている「シンクロウェザー」は、路面状態に合わせてゴムの性質が変化する「アクティブトレッド」という独自技術を搭載したタイヤです。

ゴム内部に組み込まれたスイッチが水や温度に反応することで、ドライ、ウェット、雪上、氷上といったあらゆる路面状況に対応します。

これにより、夏タイヤとスタッドレスタイヤ双方の性能を兼ね備え、季節ごとのタイヤ交換の手間を省くことが可能となりました。

本CMのタイアップ楽曲には、ロックバンド「ONE OK ROCK」の「The Pilot