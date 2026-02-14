キャンプの特別キャップのロゴが“ほぼ中日”

ドジャースは13日（日本時間14日）に、バッテリー組のスプリングトレーニング初日を終えた。大谷翔平投手らがブルペンに入ったが、ファンはとある“アイテム”に注目。「パッと見、ドジャースとドラゴンズどっちかわからない」とコメントが寄せられた。

レギュラーシーズンでは、ドジャースのキャップは「LA」のロゴが採用されている。ただ、2024年のスプリングトレーニング用のキャップは「D」と記されたものが採用されている。

中日は第1次星野政権時代の1987年、業務提携を結んでいた一環で、ドジャース風のユニホームを導入していた歴史がある。このドジャースがスプリングトレーニングで採用しているキャップは当時の中日のキャップと“瓜二つ”の見た目となっている。

今年から、採用されたスプリングトレーニングのキャンプにはサボテンと花がロゴの横に刺繍されたデザインとなっている。それでもSNSでは「見分けつかん……」「ドジャースの帽子ほぼドラゴンズやないか」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）