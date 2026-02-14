「Afternoon Tea」冬の苺スイーツに新作！ パフェとケーキを一度に楽しめる贅沢プレート登場
「Afternoon Tea TEAROOM（アフタヌーンティー・ティールーム）」は、2月19日（木）から3月4日（水）までの期間限定で、冬の苺スイーツ第2弾を販売する。
【写真】「Afternoon Tea」冬の苺スイーツ一覧 ご褒美感あふれるメニューばかり（6枚）
■店舗限定の特別メニューも
今回登場するのは、14時00分から限定で提供される甘酸っぱい国産苺が主役の「苺づくしのスイーツプレート」と、20店舗限定の「とちあいかづくしのスイーツプレート（栃木県産とちあいかのパフェ＆ショートケーキ）」。
「苺づくしのスイーツプレート」は、新作パフェと苺のショートケーキを盛り合わせた商品。パフェは濃厚な味わいのブラウニー、ストロベリーハイビスカスティージュレ、ストロベリーローズホイップ、ストロベリージェラートが重なり合う華やかさが魅力で、ショートケーキは苺をふわふわのスポンジと優しい甘さのホイップクリームでサンドしている。
また、東京・神奈川・埼玉などの20店舗限定で提供される「とちあいかづくしのスイーツプレート」も登場。大粒で甘みが強い“栃木県産とちあいか”を贅沢に使用したパフェとショートケーキを味わえる。
上記2商品以外にも、「Afternoon Tea TEAROOM」では豊富な苺スイーツを展開中。「さくふわスコーンサンド 苺」など冬の苺スイーツ第1弾ほか、さまざまな店舗限定メニューが用意されている。
【写真】「Afternoon Tea」冬の苺スイーツ一覧 ご褒美感あふれるメニューばかり（6枚）
■店舗限定の特別メニューも
今回登場するのは、14時00分から限定で提供される甘酸っぱい国産苺が主役の「苺づくしのスイーツプレート」と、20店舗限定の「とちあいかづくしのスイーツプレート（栃木県産とちあいかのパフェ＆ショートケーキ）」。
また、東京・神奈川・埼玉などの20店舗限定で提供される「とちあいかづくしのスイーツプレート」も登場。大粒で甘みが強い“栃木県産とちあいか”を贅沢に使用したパフェとショートケーキを味わえる。
上記2商品以外にも、「Afternoon Tea TEAROOM」では豊富な苺スイーツを展開中。「さくふわスコーンサンド 苺」など冬の苺スイーツ第1弾ほか、さまざまな店舗限定メニューが用意されている。