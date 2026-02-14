「すごいの決めた」「うっめぇ」FC東京を救う土壇場の同点弾！ 新加入MFの豪快ボレーにファン喝采「サポの心をガッチリ掴んだ」
FC東京は２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で浦和レッズとホームで対戦し、１−１で突入したPK戦の末に勝利。この試合でチームに白星をもたらす重要な一撃を決めたのが、MF山田楓喜だ。
先制されて迎えた試合終了間際の90＋３分、左サイドから橋本健人が鋭いクロスを供給。これに反応した山田は巧みなトラップから、バウンドしたボールに左足で合わせて、豪快なボレーをゴール右に突き刺した。
今季、京都から完全移籍で加わった新加入の24歳が、開幕２戦目で加入後初ゴール。これにはSNS上でファンからも、「すごいの決めた」「執念のゴール」「東京サポの心をガッチリ掴んだ」「メンタル面でもチーム救った一発」「相変わらずうっめぇ」といった称賛の声が上がった。
山田のゴールで追いつき90分では決着つかず、突入したPK戦を５−３で制したFC東京。次節は21日、アウェーで川崎フロンターレと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】FC東京の新顔がスーパーゴラッソ！ 完璧トラップ→強烈ボレー
