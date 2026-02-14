鹿島守護神「Jに居ていいGKじゃない」“意味分からん”スーパーセーブにファン驚き「やっぱ天才」「何で止められるんだ賞」
鹿島アントラーズは２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第２節で横浜F・マリノスと対戦。76分にレオ・セアラが挙げた１点を守り抜き、１−０で勝利した。
決勝点となったブラジル人FWの今季初ゴールと同じく、勝利に導く活躍を見せたのが守護神の早川友基だ。
84分、中央から崩され、ディーン・デイビッドに至近距離でシュートを見舞われる。決定的なピンチで、昨季のJ１MVPは驚異の反応。身体全体で“面”を作り、左手一本でセーブした。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが、「He is GOD 早川友基 神の左手で決定機を防ぐ」と綴り、このシーンを公開。以下のような声があがった。
「日本人GKの中ではトップクラスすぎる」
「なんで止めれたんだこれ」
「意味分からんかった」
「これやばい」
「何で止められるんだ賞」
「やっぱ天才ですわ」
「Jに居ていいGKじゃない」
試合後のフラッシュインタビューで、早川は「メンバーが途中から代わって、バタバタしていた部分があったんで。試合に出続けている選手だったり、ベテランの選手がゲームを落ち着かせるってところでは、良い対応ができたかな」と振り返った。
【動画】He is GOD！「これやばい」早川友基の“神の左手”
