今年も日本勢が１着賞金の１０００万ドル（１５億円超）をつかむか。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の連覇がかかるサウジカップ・Ｇ１（キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）が日本時間１４日２６時４０分に発走する。なお、ＪＲＡの馬券も発売される。

サウジカップデーのメイン競走にあたるサウジカップには日本からは３頭が参戦予定。２５年の年度代表馬のフォーエバーヤング、前走の有馬記念で５着のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）、昨春のケンタッキーダービー（１２着）以来の海外遠征となるルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が名を連ねた。

メインのサウジカップ以外にも日本馬が５競走に参戦する。最初に日本馬が出走するのは２３時発走予定のサウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）。

テレビ中継は、グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルＷｅｂ内の「２０２６サウジカップデー中継」で２２時３０分〜２７時３０分に無料放送（ＢＳグリーンチャンネル（ＢＳ２３４ｃｈ）、スカパー！プレミアムサービス／光（ＣＳ６８８ｃｈ)、Ｊ：ＣＯＭ、ｅｏ光テレビにて上記の時間帯）を実施。また、ラジオ中継は、ラジオＮＩＫＫＥＩ第１の「２０２６サウジカップデー実況中継」で２５時から２７時に放送される。