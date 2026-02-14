松本伊代、ミニスカゴルフウェア姿でハワイ満喫 家族ショットに「楽しさ伝わる」「脚綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】タレントの松本伊代が2月13日、自身のInstagramを更新。家族でのゴルフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】60歳ベテランアイドル「脚綺麗」ミニスカ姿での家族ショット
松本は「パパ お誕生日おめでとうの日」と投稿日に61歳の誕生日を迎えた夫でタレントのヒロミを祝福。「今日は家族でご飯食べに行ったのに写真撮るの忘れたー。思い出なのにー」「＃なのでハワイの写真」「＃去年はハワイで還暦」「＃ゴルフ三昧ハワイ」と記し、昨年ハワイに行った際の家族でのゴルフの様子を投稿した。美しい脚が際立つ鮮やかなピンクのミニスカートに白いポロシャツのゴルフウェア姿の自身のショットの他、ゴルフ場での家族4人のショット、ヒロミとの笑顔の夫婦写真などを公開している。
この投稿に、ファンからはヒロミへの祝福の声が届けられるとともに「楽しさ伝わる」「脚綺麗」「ピンクのウェア可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「いつも家族仲良しで微笑ましい」「理想の夫婦」などと反響が寄せられている。ヒロミと松本は1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】60歳ベテランアイドル「脚綺麗」ミニスカ姿での家族ショット
◆松本伊代、ハワイでゴルフ三昧 家族ショット公開
松本は「パパ お誕生日おめでとうの日」と投稿日に61歳の誕生日を迎えた夫でタレントのヒロミを祝福。「今日は家族でご飯食べに行ったのに写真撮るの忘れたー。思い出なのにー」「＃なのでハワイの写真」「＃去年はハワイで還暦」「＃ゴルフ三昧ハワイ」と記し、昨年ハワイに行った際の家族でのゴルフの様子を投稿した。美しい脚が際立つ鮮やかなピンクのミニスカートに白いポロシャツのゴルフウェア姿の自身のショットの他、ゴルフ場での家族4人のショット、ヒロミとの笑顔の夫婦写真などを公開している。
◆松本伊代の投稿に反響
この投稿に、ファンからはヒロミへの祝福の声が届けられるとともに「楽しさ伝わる」「脚綺麗」「ピンクのウェア可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「いつも家族仲良しで微笑ましい」「理想の夫婦」などと反響が寄せられている。ヒロミと松本は1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】