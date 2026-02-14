秋野暢子、残り物活用の朝食に反響「健康的で完璧」「朝から凝ってて尊敬」
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の秋野暢子が2月14日、自身のInstagramを更新。健康的な朝食を公開し、注目を集めている。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「健康的で完璧」残り物活用の朝食
秋野は「おはようございます。今朝もちょっと寝坊しました 最近、ネットフリックスやらAmazonやら見るもの多くて夜更かししてます」と近況を報告。「今朝は久しぶりにTKGです。塩昆布も載せて 豚しゃぶ肉の残り物をプルコギ味付けで フルーツはメロゴールドを1個（デカイ）」「今日は少し暖かいようですね」とメッセージを添え、TKG（卵かけご飯）を中心とした、フルーツや副菜が並ぶ健康的な食卓の様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「朝から凝ってて尊敬」「TKG美味しそう」「塩昆布のトッピング、真似したい」「健康的で完璧」「夜更かしエピソードに親近感がわく」「おしゃれな朝食」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
