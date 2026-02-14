2·î²¼½Ü¤Ïµ¤²¹ÊÑ²½Âç¤¤¯¡¡¿·¥â¥Ç¥ë¤¬Âª¤¨¤¿¡ÖÇ®ÂÓ¤Î½Õ¡×¤¬ÆüËÜ¤Ë±Æ¶Á¤«
2·î²¼½Ü¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬Âç¤¤¯¾å²¼¤·¡Èµ¨Àá¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ë"¤è¤¦¤ÊÅ·¸õ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿Âçµ¤³¤ÍÎ·ë¹ç¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Ç®ÂÓÀÖÆ»°è¤ÇÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÃû¤·¤òÁá´ü¤ËÂª¤¨¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Îµ¤¾Ý¤Ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®ÂÓ¤ÎÊÑÆ°¤¬Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤òÍÉ¤é¤·¡¢´¨ÃÈº¹¤ä±«¡¦Àã¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ç®ÂÓ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊÑÆ°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤«¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ·¸õ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2·î²¼½Ü¤Ï´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À
2·î²¼½Ü¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤¬¼þ´üÅª¤ËË¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Çµ¨Àá¤¬Á°¸å¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¨ÃÈº¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÕÊª¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥³¡¼¥È¤ò¤·¤Þ¤¦¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Àã¤Î¹ß¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÄãµ¤°µ¤ÎÄÌ²á¤ËÈ¼¤Ã¤Æ±«¤äÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ½Â¬·×»»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯Èæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Êó¤¬¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê:¿·¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖÇ®ÂÓ¤Î½Õ¡×¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¸¡½Ð
1¤«·îÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢1·î29Æü¤«¤é¿·¤·¤¤¡ÖÂçµ¤³¤ÍÎ·ë¹ç¥â¥Ç¥ë(CPS4)¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ÏÇ®ÂÓ°è¤Îµ¨ÀáÆâÊÑÆ°(10¡Á60ÆüÄøÅÙ¤Çµ¯¤³¤ëÂÐÎ®¤ÎÊÑÆ°)¤ò¤è¤êÅª³Î¤Ë¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç®ÂÓÍ³Íè¤Îµ¨ÀáÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤ò½¾Íè¤è¤êÁá¤¯¸¡½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¨ÀáÆâÊÑÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬MJO(¥Þ¥Ã¥Ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¿¶Æ°)¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó(2·î11Æü½é´üÃÍ)¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶·¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤MJO¤ÎÈ¯À¸Ãû¸õ¤ò¥â¥Ç¥ë¤¬Àè¤ËÂª¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®ÂÓ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¡Èµ¨ÀáÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±"¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Á³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ®ÂÓ¤Î±Æ¶Á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë»þ´üÆÃÍ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1½µÌÜ¤ÎÍ½Â¬(¥È¥Ã¥×¤Î¿Þ)¤Ç¤Ï¡¢
(¾å¿Þ)¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡Á¥Ù¥ó¥¬¥ëÏÑ¤ÇÂÐÎ®¤Î³èÈ¯²½(CHI200¤ÎÉé=ÀÄ¿§)¤¬ÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
(²¼¿Þ)¤½¤ÎÂÐÎ®³èÈ¯°è¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¢ªÅìÆî¥¢¥¸¥¢¢ªËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¢ªÆüËÜÉÕ¶á¤ØÇÈÎó(¥í¥¹¥Ó¡¼ÇÈÎó)¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MJO¤¬Åß¡Á½Õ¤Î¡Öµ¨Àá¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤òÍÉ¤é¤¹¡¡¡MJO¤¬¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡Á¥Ù¥ó¥¬¥ëÏÑÉÕ¶á¤Ç³èÈ¯¤Ê¾ì¹ç
MJO¤Ï¡¢Ç®ÂÓ¤ÎÂçµ¤¤ÎÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬Åì¤Ø¿Ê¤àÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊÑÆ°¤Ç¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤ÎÎ®¤ìÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Å·¸õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤Î±Æ¶Á¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÇØ·Ê"¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MJO¤¬¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡Á¥Ù¥ó¥¬¥ëÏÑÉÕ¶á¤Ç³èÈ¯¤Ê¾ì¹ç
¤³¤Î°ÌÃÖ¤ÎÂÐÎ®³èÈ¯²½¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¤òÆîÂ¦¤Ø²¡¤·²¼¤²¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ê¤É¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤äÀã¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨¡Ö¥Ù¥ó¥¬¥ëÏÑ¤ËÂÐÎ®=ÆüËÜ¤Ï´¨µ¤+Æî´ßÄãµ¤°µ¡×¤¬´ðËÜ¥Ñ¥¿¡¼¥ó)
¢MJO¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î³¤°è¤ä¤½¤Î¼þÊÕ³¤°è(³¤ÍÎÂçÎ¦)¤Þ¤ÇÅì¿Ê¤·¤¿¾ì¹ç
MJO¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î³¤°è¤ä¤½¤Î¼þÊÕ³¤°è(³¤ÍÎÂçÎ¦)¤Þ¤ÇÅì¿Ê¤·¤¿¾ì¹ç
³¤ÍÎÂçÎ¦¤Ë³èÈ¯°è¤¬Íè¤ë¤È¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙ´¨µ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÃ»´üÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¡È´¨ÃÈº¹¤Î»³"¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö´¨µ¤¤¬È´¤±¤ë ¢ª °ì»þÅª¤Ë¾º²¹ ¢ª ºÆ¤Ó´¨µ¤¡×¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ì¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£MJO¤¬¤µ¤é¤ËÅì¿Ê¤·¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÁÆüÉÕÊÑ¹¹ÀþÉÕ¶á¤Ç³èÈ¯¤Ê¾ì¹ç
MJO¤¬¤µ¤é¤ËÅì¿Ê¤·¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÁÆüÉÕÊÑ¹¹ÀþÉÕ¶á¤Ç³èÈ¯¤Ê¾ì¹ç
¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎ°¡Ç®ÂÓ¹âµ¤°µ¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï°ì»þÅª¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÇËÌ¤ØÂç¤¤¯¼Ø¹Ô¤·¡¢Æî´ßÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¤äÀã¤¬Áý¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¡×¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò
¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¡ÈÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿"¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤éÍ½Â¬¤ÎÉý(¥Ö¥ì)¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Â¬¤ÎÀºÅÙ¤ÈÉý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂª¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Ç®ÂÓ¤ÎÊÑÆ°(MJO¤Ê¤É)¤ò¤è¤ê¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤ë¡È¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¼ïÎà"¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Í½Â¬¤ÎÃæ¿´(¥·¥Ê¥ê¥ª¤½¤Î¤â¤Î)¤Ï¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçµ¤¤¬¸µ¡¹»ý¤Ä¡ÈÍÉ¤ì¤ä¤¹¤µ"¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡ÖÉý(ÉÔ³Î¼ÂÀ)¡×¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖMJO¤¬ËÜÅö¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Åì¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë1¤«·îÍ½Êó¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤Ç¡ÖMJO¤¬È¯À¸¤·¡¢Åì¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤Ï"´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÍ½Â¬"¤¬¤è¤ê¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢MJO¤¬¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤Ï¹âµ¤°µÍ¥Àª¤Î¡ÈÈæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â¿¤¤Í½Â¬"¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Î²òÀâ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1¤«·îÍ½Êó¤Î¼¨¤¹µ¨ÀáÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤òÃÎ¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
