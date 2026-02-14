【京都記念】髙橋大悟アナのチョイ足しキーワード『トレンドもデータも4歳馬、前走GI大敗馬、穴狙いなら6番人気に大注目！』
【動画】京都記念（GII）大チョイ｜https://youtu.be/XMIiAHGGGMc
テレビ東京・髙橋大悟アナから『第119回京都記念（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
■第119回京都記念（GII）枠順
2026年2月15日（日）2回京都6日 発走時刻：15時30分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ヘデントール（牡5 C.ルメール）
2-2 ヨーホーレイク（牡8 T.ハマーハンセン）
3-3 サフィラ（牝5 西村淳也）
4-4 エコロディノス（牡4 池添謙一）
5-5 バビット（牡9 高杉吏麒）
5-6 エリキング（牡4 川田将雅）
6-7 メイショウブレゲ（牡7 太宰啓介）
6-8 シェイクユアハート（牡6 古川吉洋）
7-9 ドクタードリトル（牡6 団野大成）
7-10 リビアングラス（牡6 田口貫太）
8-11 マイネルクリソーラ（牡7 幸英明）
8-12 ジューンテイク（牡5 藤岡佑介）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
