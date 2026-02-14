【共同通信杯】髙橋大悟アナのチョイ足しキーワード『ノーザンファーム生産馬、前走1勝クラス組は中山勝利、前走新馬組は東京勝利』



【動画】共同通信杯（GIII）大チョイ｜https://youtu.be/93PEIJ0choQ



テレビ東京・髙橋大悟アナから『第60回共同通信杯（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

■第60回共同通信杯（GIII）枠順

2026年2月15日（日）1回東京6日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 サノノグレーター（牡3 横山武史）

2-2 イージーライダー（牡3 吉村誠之助）

3-3 ガリレア（牡3 石橋脩）

4-4 ディバインウインド（牡3 R.キング）

5-5 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）

6-6 ロブチェン（牡3 松山弘平）

7-7 ベレシート（牡3 北村友一）

8-8 ラヴェニュー（牡3 菅原明良）

8-9 サトノヴァンクル（牡3 佐々木大輔）

