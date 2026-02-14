伊織もえ、バレンタインのチョコ配布でファン行列「とてもうれしいです」
人気コスプレイヤーの伊織もえが14日、都内でバレンタインチョコ配布会を開催した。自身のXを更新し、多くのファンが足を運んだ様子の写真を投稿した。
【写真】想像以上の行列！ファンにチョコ渡す伊織もえ
第1部（14時〜16時30分）、第2部（17時30分〜20時）の2部制で、第1部の様子は「いつも応援してくれることに、ありがとうの気持ちを込めて開催している伊織もえのバレンタインイベントなのですが、たくさんの人が足を運んでくれてとてもうれしいです」と喜び。
投稿した写真ではファンの行列を見ることができ、「列の最後尾がUDXの裏側です！ 物販はチェキやてらおかさんとCIOさんのモバブもあるよ」と伝えた。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
