得点王レオ弾にMVP早川ビッグセーブ!王者鹿島がホーム開幕白星!横浜FMは2連敗
[2.14 J1百年構想リーグEAST第2節 鹿島1-0横浜FM メルスタ]
昨季J1王者・鹿島アントラーズがホーム開幕戦で横浜F・マリノスを1-0で下し、百年構想リーグ初勝利を挙げた。横浜FMは2連敗となった。
敵地で戦ったFC東京との開幕戦は1-1から突入したPK戦を落として“黒星発進”となっていた王者が、ホーム開幕戦でしっかりと勝ち点3を積み上げた。
昨季の得点王が目覚めの一発を仕留めた。スコアレスで進んだ後半31分、鹿島は左サイドの裏に流れたFW鈴木優磨の落としをDF小川諒也がダイレクトで上げる。
ゴール前ではFWレオ・セアラがDF角田涼太朗の上を行く打点の高いヘディングで合わせて、ゴールに向けて叩きつけた。
鹿島は守っても昨季MVPのGK早川友基が好セーブをみせてゴールに鍵をかける。後半39分にはこぼれ球がゴール正面にいたFWディーン・デイビッドの足下に入るが、前に出た早川がしっかりとシュートコースを消して弾き出した。
早川は「まず勝つことは前提で、自分たちがどういうサッカーを進めて行くべきかを少しずつですが進められた。後ろが崩れないところを継続しながら、もっともっとゴールの量を増やしていきたい」と話した。
